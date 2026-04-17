مصوبه دستمزد ابلاغ نشد/ بلاتکلیفی کارگران و کارفرمایان

به گزارش خبرنگار ایلنا، ابلاغ نشدن مصوبه مزدی 1405 موجب سردرگمی و بلاتکلیفی کارگران و کارفرمایان در روزهای پایانی ماه شده است.

هفته قبل اعضای کارگری شورایعالی کار اعلام کرده بودند براساس قول دولت و وزارت کار، مصوبه دستمزد چهارشنبه (26 فروردین) ابلاغ می شود و این مصوبه از ماه ابتدای سال لازم الاجراست، اما گویا دولت خلف وعده کرده است؛ تا ظهر 28 فروردین خبری از ابلاغ مصوبه دستمزد نیست.

این در حالیست که در نشست اخیر شورایعالی کار که در هفته قبل برگزار شد، همه حاضران به تغییر نکردن مصوبه دستمزد و ابلاغ فوری آن رای مثبت دادند.

عدم ابلاغ مصوبه دستمزد از سوی دولت، موجب سرگردانی شده؛ کارفرمایان نمی دانند چه حقوقی به کارگران خود بدهند و کارگران ناراضی و نگران هستند. آن ها می پرسند: چرا افزایش حقوق ابلاغ و اجرایی نمی شود؟

