افزایش ۶۷ درصدی مستمری و مزایای بازنشستگان نفت/ هیچ طرحی برای ادغام صندوق نفت در دستور کار نیست!

به گزارش ایلنا، رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت اعلام کرد مستمری کل پرداختی به بازنشستگان این صندوق در سال ۱۴۰۴، شامل مستمری و مزایا، با رشد بیش از ۶۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ به ۶۷ همت رسید و تعهدات قانونی صندوق‌ها در این سال انجام شد.

حسین حسین‌زاده، رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، در نخستین نشست مشترک سال ۱۴۰۵ با رؤسای کانون‌های بازنشستگی، با گرامیداشت اربعین شهادت مقام معظم رهبری، ادای احترام به مقام شامخ شهدای جنگ تحمیلی و دعا برای ظفر و پیروزی نیروهای مسلح و جبهه مقاومت، سخنان خود را آغاز کرد.

وی با اشاره به تحولات مدیریتی، رئیس جدید صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت را معرفی کرد و گفت: خدمات سازمان صندوق‌ها در ایام جنگ تحمیلی و در شرایط اخیر با همراهی ارکان و سطوح مختلف بدون وقفه برقرار بوده و تلاش شده است هیچ خللی در ارائه خدمات ضروری به بازنشستگان وارد نشود.

حسین‌زاده درباره بازدیدهای آغاز سال افزود: از بخش‌های اقتصادی و زیرساختی صندوق‌ها از جمله تأسیسات سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی بازدید شد. همچنین دفاتر نمایندگی صندوق‌ها در استان تهران — که یکی از آن‌ها در جریان اصابت‌های دشمن آسیب دیده بود — مورد بازدید قرار گرفت و خدمات ضروری در این دفاتر همچنان برقرار است.

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌ها درباره اقدامات حمایتی در شرایط جنگی گفت: در دوره جنگ پیشین، تسهیلات خرید کالای ۱۵۰ میلیون تومانی با اعتبار ۱۵ همت برقرار و سپس وام ۳۰۰ میلیون تومانی ارائه شد. این تسهیلات با اتکا به ظرفیت‌های بیرونی صندوق‌ها تأمین شد و میزان تقاضا بیش از ظرفیت موجود بود که اثرگذاری این سیاست‌ها را نشان می‌دهد.

وی به توسعه خدمات رفاهی در مناطق مختلف اشاره کرد و افزود: در جنوب کشور، مراکز گردشگری و رفاهی جدید به سبد خدمات افزوده شد و ضریب بهره‌برداری بازنشستگان از این امکانات افزایش یافت.

حسین‌زاده محدودیت‌های ساختاری صندوق‌ها را یادآور شد و گفت: سالانه بر تعداد بازنشستگان افزوده می‌شود، اما ورودی منابع از محل کسورپردازی هم‌پای آن رشد نمی‌کند؛ از این‌رو بهره‌گیری از ظرفیت‌های مکمل و برون‌صندوقی ضروری است.

وی درباره عملکرد مالی سال ۱۴۰۴ گفت: مجموع پرداخت مستمری‌ها در سال گذشته به ۶۷ همت رسید که نسبت به ۴۰ همت سال ۱۴۰۳ رشد قابل‌توجهی داشته است. در بخش درمان، علاوه بر کاهش ۵۰ درصدی هزینه‌های فرانشیز، بیش از ۹ همت برای خدمات درمانی پرداخت شد و مجموع تسهیلات و وام‌های اعطایی به بازنشستگان و شاغلان نیز حدود ۹ همت بود.

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق بازنشستگان صنعت نفت درباره گمانه‌زنی‌های ادغام صندوق تصریح کرد: در برخی مقاطع موضوع ادغام مطرح می‌شود، اما بر اساس آخرین بررسی‌ها، در حال حاضر هیچ طرحی درباره ادغام صندوق بازنشستگی صنعت نفت در دستور کار نیست.

وی در تشریح سازوکار تأمین منابع مالی گفت: ورودی نقدینگی صندوق‌ها عمدتاً از طریق شرکت سرمایه‌گذاری «اهداف» و فعالیت‌های آن در بازار سرمایه و هلدینگ‌های تابعه و نیز از محل کسورپردازی شاغلان و سهم کارفرمایان تأمین می‌شود؛ بنابراین خروجی تعهدات باید با همین منابع تنظیم شود.

حسین‌زاده با رد برداشت‌های نادرست درباره «نقدینگی انباشته» افزود: گاهی تصور می‌شود منابع نقدی انباشته و بلااستفاده‌ای در صندوق وجود دارد که با یک دستور یا مصوبه می‌تواند وارد مرحله پرداخت شود؛ در حالی‌که چنین برداشتی واقعی نیست. جریان نقدینگی صندوق‌ها یک زنجیره تأمین منسجم است که می‌تواند از شرایط کلان اقتصاد اثر بپذیرد. با این حال، همه تعهدات قانونی صندوق‌ها در سال ۱۴۰۴ کامل انجام شده و سازوکارهای سرمایه‌گذاری متناسب با ظرفیت‌های مالی و اقتصادی در سطح بهره‌وری مناسب قرار دارد.

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در پایان با تأکید بر تداوم خدمات ضروری و پرداخت‌های منظم مستمری‌ها در شرایط کنونی گفت: تقویت همدلی و همراهی میان ارکان صندوق و جامعه بازنشستگان برای عبور از شرایط کنونی ضرورت دارد. از این رو ضمن تقدیر و تشکر از آحاد جامعه شریف بازنشسته و بازمانده و شاغلان از روسای محترم کانون‌ها نیز قدردانی می‌کنم.

