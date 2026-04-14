مصوبه مزدی چهارشنبه ابلاغ می‌شود؟

به احتمال زیاد، مصوبه دستمزد 1405 چهارشنبه برای اجرا ابلاغ می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احتمال جدی وجود دارد که مصوبه مزدی ۱۴۰۵ روز چهارشنبه از سوی دولت ابلاغ شود. 

در صورت ابلاغ این مصوبه در روز ۲۶ فروردین، افزایش حقوق از همین ماه برای تمام کارگران مشمول قانون کار اجرایی خواهد شد. 

تنها خروجی قابل توجه نشست ۲۵ فروردین شورایعالی کار، تعین سقف دستمزد برای کارگران سایر سطوح براساس پیمان‌های دسته جمعی بود که قرار است این سقف دستمزد در کارگاه‌های آسیب دیده در جنگ اجرایی شود. 

به این ترتیب، به احتمال زیاد افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد و افزایش مصوب مزدِ سایر سطوح روز چهارشنبه برای اجرا به تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ می‌شود.

 

