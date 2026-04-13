یک منبع کارگری در معدن زغال سنگ البرز شرقی، با انتقاد از عملکرد شرکت‌های پیمانکاری و عدم واریز حق بیمه بهمن ماه کارگران به خبرنگار ایلنا گفت: با گذشت چند روز از رسانه‌ای شدن مشکلات بیمه‌ای کارگران پیمانکاری شرکت ذغال سنگ البرز شرقی شاغل در دو استان سمنان وگلستان، پرداخت حق بیمه بهمن به همراه حقوق اسفند ماه کارگران پیمانکاری شاغل در معادن استان سمنان حل شد اما حدود ۵۰۰ نفر از کارگران پیمانکاری شاغل در استان گلستان همچنان با مشکل استفاده از مزایای درمان تامین اجتماعی مواجه هستند.

به گفته وی؛ تداوم مشکلات بیمه‌ای باعث شده تعدادی از همکاران شاغل در استان گلستان از چند ماه پیش برای دریافت خدمات درمانی در بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی با مشکل روبرو شوند.

کارگران شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی در خاتمه تصریح کردند: باتوجه به هزینه‌های کمرشکن درمان و ناکافی بودن حقوق، توان پرداخت هزینه‌های درمان را به صورت آزاد نداریم.

شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی شامل معادنی از جمله زغال‌سنگ برناکی، کلاریز، تونل مادر، تونل ۴۳، اولنگ، مینو دشت، تخت و معدن رزمجای غربی در دو استان سمنان و گلستان است.

