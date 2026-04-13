پاسخ سازمان تأمین اجتماعی به گزارش ایلنا درباره وضعیت بیمه کارگران «البرز شرقی»
در پی انتشار گزارشی در این خبرگزاری مبنی بر قطع اعتبار درمانی کارگران پیمانکاری معدن زغالسنگ البرز شرقی و مشکلاتی که برای خانوادههای این کارگران در مراکز درمانی ایجاد شده بود، روابط عمومی تأمین اجتماعی با ارسال جوابیهای ضمن تشریح دلایل بروز این مشکل، از برقراری مجدد اعتبار درمانی بیش از ۱۲۰۰ کارگر این مجموعه در شعب دامغان و شاهرود با مصوبه ویژه شورای تأمین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا،در پی انتشار گزارشی در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ با عنوان «بیمه ۷۰۰ کارگر شرکتی ذغالسنگ البرز شرقی تمدید نشد/ درمان با صرف هزینههای هنگفت!» در خبرگزاری ایلنا، روابط عمومی تأمین اجتماعی با ارسال جوابیهای به این خبرگزاری توضیحاتی ارائه داد.
متن این جوابیه که طبق قانون مطبوعات منتشر میشود، به شرح زیر است:
مدیریت محترم خبرگزاری ایلنا
احتراماً، با عنایت به مطلب منتشر شده مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۵ در آن رسانه با عنوان «بیمه ۷۰۰ کارگر شرکتی ذغالسنگ البرز شرقی تمدید نشد/ درمان با صرف هزینههای هنگفت!»، ضمن بررسی انجام شده، پاسخ جهت تنویر افکار عمومی به شرح زیر ارسال میشود:
ریشه مشکل و ضرورت اقدام حمایتی: اختلال در تمدید اعتبار درمانی تعدادی از کارگران شرکتی مجموعه زغالسنگ البرز شرقی صرفاً ناشی از عدم ایفای تعهدات قانونی کارفرمایان و عدم پرداخت بهموقع حق بیمه سهم کارفرما (پیمانکاران) بوده است. سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون، استحقاق درمان بیمهشدگان را تا ۴۵ روز پس از آخرین لیست ارسالی برقرار میداند. در این زمینه، هیچگونه اختلالی در استحقاق درمان بیمهشدگان در ارتباط با وقایع اخیر رخ نداده و حمایتها همچنان برقرار است.
مصوبه شورای تأمین شهرستان دامغان:با توجه به ماهیت پرخطر شغل کارگران معادن، موضوع در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ در جلسه شورای تأمین شهرستان دامغان بررسی و مصوبهای مبنی بر تأمین اعتبار درمانی آنان با دریافت «لیست بدون وجه» در مقطع زمانی حاضر صادر شد.
اجرای فوری و تأمین اعتبار برای بیمهشدگان:این مصوبه در تاریخ ۱۹ فروردین به شعبه دامغان ابلاغ و بلافاصله مجوزهای لازم صادر شد. در روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۵، همکاران شعبه با حضور در محل کارگاه، لیست کارگران (مربوط به بهمن ۱۴۰۴) را بدون نیاز به تسویه کامل بدهی دریافت کردند که بر این اساس، اعتبار درمانی ۴۱۶ نفر فوراً برقرار شد.
برقراری خدمات درمانی بدون وقفه:پس از صدور مجوز، اعتبار درمانی تمامی ۴۱۶ نفر بلافاصله برقرار شد و هیچگونه وقفهای در ارائه خدمات ایجاد نشده است. این اقدام نشاندهنده اهتمام سازمان در حل مشکلات کارگران و خانوادههای آنان است.
تأکید بر مسئولیت کارفرما:تأکید میشود که این اقدام، صرفاً یک رویکرد حمایتی ویژه و موقت بوده و مسئولیت اصلی کارفرمایان (شرکت زغالسنگ البرز شرقی و پیمانکاران) در پرداخت کامل بدهیهای معوق حق بیمه همچنان پابرجاست. سازمان تأمین اجتماعی پیگیری وصول مطالبات را از طریق مراجع قانونی با جدیت دنبال خواهد کرد.
توضیحات تکمیلی:
از مجموع بیش از ۱۱۰۰ کارگر فعال در معدن البرز شرقی دامغان، برای ۴۱۶ نفر طبق لیست شرکت و ۷۰۰ نفر طبق لیست پیمانکاران در شعبه دامغان تأمین اعتبار انجام شده است.
در شعبه شاهرود نیز ۹۰ نفر طبق لیست ارسالی مشمول استفاده از خدمات شده و استحقاق درمان آنان برقرار شده است.