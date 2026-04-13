برگزاری نخستین نشست ستاد بزرگداشت هفته کارگر

به گزارش ایلنا، صبح امروز (بیست و چهارم فروردین) نشست نخست ستاد بزرگداشت هفته کارگر امسال با حضور نمایندگان خانه کارگر ایران و دبیرکل این مجموعه و همچنین نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و نماینده وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در دفتر سالن نشست‌های خبرگزاری کار ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، محمدصادق محسنی کبیر (دبیر ستاد بزرگداشت هفته کارگر) گفت: این نشست با حضور اتحادیه زنان کارگر، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، خانه کارگر، نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و سایر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار می‌شود و در آن مباحث مربوط به هماهنگی‌های برنامه برگزاری این ایام را انجام می‌دهیم.

وی افزود: جدول عناوین برنامه‌های هفته کارگر به عنوان یک جدول پیشنهادی مطرح شد و نظر دستگاه‌ها و تشکل‌ها اخذ شده است. هفته آینده در جلسه بعدی نشست ستاد بزرگداشت، این جدول برگزاری نهایی خواهد شد. باتوجه به اینکه شرایط کشور در این ایام خاص است و باتوجه به اینکه از پنجم تا یازدهم اردیبهشت طبق روال همیشه برنامه برگزار می‌شود، روز کارگر را در یازدهم اردیبهشت مصادف با روز جمعه بوده و همزمان با روز انتخابات شوراهای شهر و روستا است. به همین جهت عناوین و برنامه‌ها باتوجه به این وضعیت هماهنگ شده است.

در پایان این نشست، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) بیان کرد: قرار است ما در هفته آینده ریز شعارها و مطالبات را نیز نهایی کنیم. ضمن اینکه دانشگاه‌های علمی-کاربردی خانه کارگر نیز قرار است شعار سازمان جهانی کار در حوزه ایمنی و سلامت جسمی و روانی کارگران را در فضای عمومی مطرح و جلساتی با این عنوان به مناسبت بیست و هشتم آوریل (روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای) با هماهنگی ستاد برگزار کنند.

انتهای پیام/