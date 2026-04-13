تاکید مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بر تقویت خدمات اینترنتی

به گزارش ایلنا، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در جلسه بررسی توسعه خدمات غیرحضوری تاکید کرد: تسهیل دسترسی به خدمات غیرحضوری و توسعه خدمات هوشمند اولویت سازمان است و برای ذینفعان و مخاطبان سازمان نیز از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.

مصطفی سالاری در جلسه بررسی توسعه خدمات غیرحضوری که با حضور قائم‌مقام، جمعی از معاونین و مدیران سازمان و مدیران شرکت خدمات ماشینی تامین برگزار شد، گفت: سرویس‌های قابل ارائه در حوزه خدمات غیرحضوری تأمین‌اجتماعی باید برای مخاطبان ملموس و کاربر پسند باشد تا افراد خدمت‌گیرنده به راحتی امکان‌ تشخیص و اقدام برای دریافت خدمت مربوطه را داشته باشد.

وی افزود: کاهش زمان‌ دریافت خدمات غیرحضوری از درخواست تا حصول نتیجه و تسهیل در دسترسی به خدمات را باید در اولویت ارائه این سرویس‌ها داشته باشیم.

سالاری گفت: توسعه خدمات غیرحضوری و ارائه خدمات هوشمند، موجب افزایش شفافیت و سلامت و افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات به ذینفعان خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی اضافه کرد: پایش اقدامات مربوط به‌توسعه خدمات غیرحضوری و تهیه فهرست خدماتی که باید تکمیل شود و اقدام لازم درون سازمان و سایر اقدامات مربوط به دستگاه های دیگر برای تکمیل آنها در دستور کار قرار دارد.

در جریان این جلسه، جزییات مربوط به توسعه سرویس‌های غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی تشریح و گزارش های واحدهای مربوطه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.