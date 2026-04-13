جلسه ستاد بزرگداشت هفته کارگر سال ۱۴۰۵ در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه روز گذشته (۲۳فروردین ماه) که اولین جلسه ستاد بزرگداشت هفته کارگر قزوین در سال جاری محسوب می‌شود، نمایندگان تشکل‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با برگزاری مراسم‌های هفته کارگر سال ۱۴۰۵ استان حضور داشتند.

عیدعلی کریمی، دبیر خانه کارگر قزوین در این جلسه ضمن گرامیداشت هفته کارگر با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» افزود: خانه کارگر اعتقاد راسخی به تحقق اقتصاد مقاومتی مهار تورم و رشد تولید دارد و در این راستا تمام تلاش خود را خواهد کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه «کارگران گوش به فرامین مقام رهبری هستند»، گفت: برنامه‌های هفته کارگر سال جاری مقارن با انتخابات شوراهای شهر و روستا است و می‌توانیم در ۵ تا ۱۱ اردیبهشت ماه، یک هفته برنامه‌های متنوع کارگری داشته باشیم

او با اعلام اینکه جامعه کارگری، واحدهای تولیدی، کارفرمایان و کارگران را مکمل یکدیگر می‌داند، اظهار داشت: معتقدیم باید حداقل‌های معیشتی برای کارگران تامین شود تا مشکلات اجتماعی کاهش یابد.

وی در ادامه با بیان اینکه سعی داریم برنامه‌های هفته کارگر همسو باشد افزود؛ عطرافشانی گلزار شهدا، نشست تخصصی و دیدار با خانواده‌های جانبازان، دیدار با واحدهای آسیب دیده در جنگ و ابرازهمدردی، پیاده روی جمعی در شهرستان‌ها وبرگزاری مسابقات ورزشی، نمونه از برنامه‌های شاخص هفته کارگر بوده که ان‌شاالله با همکاری اعضای ستاد بتوانیم برنامه‌هایی درشان جامعه کارگری برگزار کنیم.

امیراسماعیل یولچی‌خانی (رئیس اداره تعاون، کار شهرستان البرز) با تاکید بر لزومِ برگزاری باشکوه هفته کارگر، بر پیگیری جدی مطالبات کارگران در هفته کارگر تاکید کرد ودر پایان با ارائه گزارشی از برنامه‌های ستاد هفته کارگر سال ۱۴۰۵استان قزوین پرداخت.

وی بازدید از واحدهای آسیب دیده درجنگ، دیدار با ائمه جمعه و خانواده شهدا و جانباز کارگری، آیین غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، بازدید از واحدهای تولیدی با همراهی مسئولین ارشد شهرستان، برپایی مراسمات ویژه هفته کارگر، برگزاری نشست هم اندیشی با موضوع رفع موانع تولید واحدهای صنعتی آسیب دیده در جنگ، کارگاه‌های آموزشی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تحکیم بنیان خانواده نمونه‌ای از برنامه‌های شاخص هفته کارگر عنوان کرد که زینت بخش برنامه های هفته کارگر خواهد بود.

انتهای پیام/