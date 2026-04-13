در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

«معادن» فرصت بزرگ اشتغال‌زایی در گلستان/ برای کارگران کار ایجاد کنید

عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان شن و ماسه استان گلستان، با اشاره به شعار سال ۱۴۰۵ مقام معظم رهبری، معدن را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های استان برای جهش تولید و ایجاد اشتغال پایدار دانست و تأکید کرد که فعال‌سازی معادن و توسعه صنایع فرآوری می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی گلستان ایفا کند.

جواد مرگدری نژاد در گفتگو با ایلنا اظهار کرد: استان گلستان با دارا بودن مجموعه‌ای متنوع از ذخایر معدنی، از جمله زغال‌سنگ، سنگ‌های ساختمانی، سیلیس، ماسه صنعتی و مواد معدنی نادر، ظرفیت بزرگی برای ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تولید دارد. بخش معدن در صورت حمایت و هدایت صحیح، می‌تواند یکی از بازوهای اصلی تحقق جهش تولید در سال ۱۴۰۵ باشد. 

وی افزود: در بسیاری از شهرستان‌های استان، بخصوص مناطق کمتر برخوردار، معدن عملاً تنها بخش اقتصادی است که امکان ایجاد اشتغال سریع، پایدار و غیرقابل‌انتقال را دارد. فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس، نوسازی تجهیزات و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند تعداد قابل توجهی فرصت شغلی جدید ایجاد کند. 

وی تأکید کرد: توسعه صنایع فرآوری و استفاده از فناوری‌های نوین در استخراج، باعث جلوگیری از خام‌فروشی و افزایش ارزش‌افزوده خواهد شد و گلستان در این زمینه پتانسیل همراهی کامل دارد. 

عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان شن وماسه استان گفت: اگر زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تسهیلات مالی و حمایت‌های قانونی تقویت شود، بخش معدن قادر است در سال ۱۴۰۵ نه تنها اشتغال قابل توجهی در استان ایجاد کند، بلکه به رشد اقتصادی پایدار منطقه کمک نماید. 

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های امسال، فعال‌سازی معادن غیرفعال و نیمه‌فعال، تسهیل در صدور مجوزها و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های جدید است. این اقدامات می‌تواند به تحقق تولید بیشتر و کاهش وابستگی به واردات مواد معدنی کمک کند. در عین حال این پتانسیل وجود دارد که برای صدها کارگر اشتغال امن و پایدار فراهم شود. 

 

