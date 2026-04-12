سقوط ناگهانی کارگر معدن شن و ماسه در چاه ۴ متری

به گزارش ایلنا، این حادثه صبح امروز یکشنبه و زمانی رخ داد که یک کارگر حدود ۵۰ساله شاغل در یک معدن شن و ماسه واقع در محدوده روستای مرزیجران (اراک)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان اراک در استان مرکزی، بر اثر رعایت نشدن ایمنی کار دچار حادثه شد.

بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که این کارگر مشغول کار در معدن بود که ناگهان به داخل چاهی حدود ۴ متری سقوط می‌کند و در نتیجه آن بر اثر جراحت وارده به بیمارستان منتقل می‌شود.

علت این حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.

