در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
مشکلات کارگران ساختمانی را حل کنید/ با جیبهای خالی پای سازندگی و تولید ایستادهایم
دبیر انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی گرگان گفت: باید مشکلات کارگران ساختمانی، در حوزه معیشت، بیمه و مسکن حل شود؛ در این صورت، کارگران با انگیزهای مضاعف در سنگر تولید و سازندگی مشارکت خواهند کرد.
رضا کمیزی در گفتگو با ایلنا با تأکید بر نقش کارگران ساختمانی در توسعه زیرساختهای کشور، اظهار داشت: قشر کارگران ساختمانی، با وجود همه سختیها و مشکلات معیشتی، همواره در صف اول دفاع از دستاوردهای انقلاب و نظام بودهاند. این عزیزان، در شرایط سخت جنگ و تحریم، همچون گذشته، در کنار نظام ایستادهاند و حضورشان در پروژههای عمرانی، نماد تلاش و پویایی کشور است.
وی افزود: شعار امسال، دقیقاً به دغدغههای اصلی کارگران ساختمانی اشاره دارد. برای تحقق «اقتصاد مقاومتی»، ابتدا باید مشکلات معیشتی و رفاهی این قشر زحمتکش رفع شود. پرداخت بهموقع دستمزدها، تأمین بیمه تأمین اجتماعی کامل و فراگیر، ارائه تسهیلات مسکن و اشتغال پایدار، از جمله مطالبات اساسی کارگران ساختمانی است که اگر محقق شود، به طور مستقیم به تقویت بنیه اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
دبیر انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی گرگان، وحدت ملی و امنیت را پیشنیاز حل مشکلات دانست و تصریح کرد: انسجام ملی و ثبات امنیتی، فضایی را فراهم میکند که بتوانیم با آرامش و تمرکز بر حل مشکلات داخلی، بهویژه در حوزه کارگری، تمرکز کنیم. در شرایطی که دشمنان نظام، همواره به دنبال ایجاد تفرقه و ناامنی هستند، حضور و حمایت کارگران ساختمانی در کنار نظام، نشاندهنده وفاداری و پایبندی آنها به آرمانهای انقلاب است.
کمیزی گفت: تضمین پرداخت بهموقع و عادلانه دستمزد کارگران ساختمانی مطابق با تورم سالانه، توسعه پوشش بیمه تأمین اجتماعی و رفع موانع موجود در این زمینه، ایجاد سازوکارهای حمایتی برای تأمین مسکن کارگران ساختمانی و ارائه تسهیلات قرضالحسنه، برگزاری دورههای آموزشی فنی و حرفهای برای ارتقای مهارت کارگران و افزایش فرصتهای شغلی آنها، تقویت تشکلهای کارگری برای پیگیری مطالبات و دفاع از حقوق کارگران و… از جمله راهکارهاییست که برای بهبود وضعیت کارگران ساختمانی میتوان انجام داد.
او در پایان تأکید کرد: باید مشکلات کارگران ساختمانی، در حوزه معیشت، بیمه و مسکن حل شود؛ در این صورت، کارگران با انگیزهای مضاعف در سنگر تولید و سازندگی مشارکت خواهند کرد. ما کارگران ساختمانی، پای انقلاب و نظام ایستادهایم و قطعاً در شرایط جنگی نیز همواره در کنار مسئولان نظام خواهیم بود.