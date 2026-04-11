پیام تسلیت دارالقرآن خانه کارگر به مناسبت شهادت برادر معاون دبیرکل
پیام تسلیت دارالقرآن خانه کارگر به مناسبت شهادت برادر معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری منتشر شد.
به گزارش ایلنا، دارالقرآن خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در پیامی، شهادت برادر معاون دبیرکل خانه کارگر را به وی تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت این دارالقرآن به شرح ذیل است:
بسم رب الشهدا و الصدیقین
جناب آقای حسن صادقی
رئیس محترم اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر
با نهایت تأسف و تأثر، شهادت برادر ارجمند و والامقامتان، شهید مهندس علی صادقی، که در پی اصابت موشک دشمن متجاوز و در مسیر انجام وظیفه، ایمان و خدمتگزاری به فیض عظیم شهادت نائل آمد، را از سوی دارالقرآن خانه کارگر صمیمانه تسلیت عرض مینماییم.
آن فقید سعید از چهرههای خدوم، بااخلاق و وظیفهشناسی بود که عمر شریف خویش را با صداقت، تواضع و روحیهای سرشار از مسئولیتپذیری سپری کرد. بیتردید اخلاص و نیت پاک او، یادگاری ارزشمند و الگویی ماندگار برای خانواده معزز، همکاران و جامعه کارگری خواهد بود.
به یقین روح نورانی آن شهید والامقام، که با پاکی نیت و استواری قدم در مسیر بندگی خداوند گام مینهاد، در جوار رحمت واسعه الهی متنعم و مشمول وعدههای الهی به صالحان و شهادتطلبان است.
دارالقرآن خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، ضمن ابراز همدردی صمیمانه با جنابعالی و خاندان محترمتان، از خداوند متعال برای آن شهید عزیز علوّ درجات و برای بازماندگان گرامی صبر، آرامش و اجر جزیل مسئلت مینماید.
دارالقرآن خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران