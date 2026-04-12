تکلیف افزایش حق مسکن و ابلاغ مزد کارگران چه شد؟

محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، در رابطه باعدم تصویب افزایش حق مسکن کارگری به سه میلیون تومان، به خبرنگار ایلنا گفت: هنوز خبری از تصویب حق مسکن نداریم. البته آقای میدری این قول را به ما دادند که این موضوع در هیئت دولت مطرح شود و به تصویب برسد اما ما هنوز از روند تصویب حق مسکن خبری نداریم.

وی گفت: البته فکر می‌کنیم علت تأخیر در ابلاغ مصوبه مزد نیز همین‌عدم تصویب حق مسکن در هیئت دولت است. با این حال تعلل وزارت کار در ابلاغ مصوبه دستمزد به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

این فعال کارگری بیان کرد: البته این موضوع برای کارمندان دولت و مستمری‌بگیران صندوق‌های دیگر ابلاغ شده و بحث حقوق و دستمزد و مستمری این دسته از شاغلان ابلاغ و افزایش حقوق و دستمزد آن‌ها برای سال جدید تعیین تکلیف شده است اما برای کارکنان بخش خصوصی این اتفاق هنوز نیفتاده و ما امیدواریم این هفته شاهد ابلاغ مصوبه مزدی به همراه افزایش حق مسکن باشیم و واحدهای تولیدی بخش خصوصی از بلاتکلیفی خارج شوند.

باقری گفت: قانون می‌گوید تعیین تکلیف دستمزد با شورایعالی کار است و وزارت کار مکلف است بی‌قید و شرط آن را ابلاغ کند؛ این تعلل در زمان جنگ اصلا پذیرفته نیست و امیدواریم در این هفته این اتفاق بیفتد.

