افزایش حقوق کارگران خودروسازی هند پس از اعتراضات گسترده

به گزارش ایلنا و به نقل از رویترز، قطب خودروسازی هند پس از اعتراضات به افزایش ناگهانی هزینه‌ها به دلیل جنگ اخیر در خاورمیانه، حداقل دستمزد را افزایش داد.

شرکت خودروسازی هاریانا در هند، روز جمعه دستور افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزدهای کارگران خود را صادر کرد البته پس از آنکه کارگران کارخانه‌ها این هفته به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی در نتیجه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کار را تحریم کرده و اعتراضاتی را برگزار کردند.

هیات مدیره خودروسازی هاریانا اعلام کرده که حداقل دستمزد کارگران غیرماهر را از حدود ۱۲۰ دلار در ماه به ۱۶۵ دلار در ماه افزایش می‌دهد و از اول آوریل اجرایی می‌شود، اقدامی که به کارگران کمک می‌کند اما فشارهای هزینه‌ای را برای صنعت خودروسازی هند در زمان افزایش قیمت نهاده‌ها و اختلالات زنجیره تأمین افزایش خواهد داد.

این تصمیم یک روز پس از درگیری بین پلیس و کارگران در مانسار، واقع در ۳۰ مایلی جنوب دهلی نو (پایتخت) و محل استقرار شرکت‌هایی مانند ماروتی سوزوکی، و همچنین صدها واحد فرعی که به آن کمک می‌کنند، افزایش می‌دهد.

آجی کومار، از مقامات ایالتی، روز جمعه در یک سخنرانی ویدیویی گفت: «ما از کارگران می‌خواهیم که به کار خود ادامه دهند.»

کارگران کارخانه‌ها به دلیل افزایش قیمت‌ها در رستوران‌ها به دلیل اختلال در تأمین گاز در هفته‌های اخیر، که باعث بازگشت برخی از آن‌ها به روستاهایشان شده است، به شدت آسیب دیده‌اند.

هند دومین واردکننده بزرگ گاز مایع (LPG) در جهان است و با بدترین بحران گاز خود در دهه‌های اخیر دست و پنجه نرم می‌کند، به طوری که دولت برای محافظت از خانوارها در برابر هرگونه کمبود گاز شهری، منابع گاز صنایع را کاهش داده است.

وابستگی شدید هند به گاز در سراسر اقتصاد خود (در مشاغل کوچک، خانوارها، کشاورزی و حمل و نقل عمومی) کارخانه‌های این کشور و همچنین افراد کم‌درآمد را در میان آسیب‌پذیرترین افراد در آسیا قرار داده است.

گفتنی است در هند، ریشه کمبود گاز و تورم هزینه‌های زندگی ناشی از آن، به دلیل بحران کاهش واردات گاز به دلیل جنگ برعلیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز بوده است.

