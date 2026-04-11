به گزارش ایلنا، جوادی (مدیر گروه حسابرسی دیوان محاسبات) در مجموعه بازنشستگی فولاد با حضور در دو شرکت زیرمجموعه این گروه، از روند ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان و وضعیت خطوط تولید در ایام جنگ تحمیلی بازدید کرد.

در این برنامه که با حضور مدیران حوزه روابط عمومی و منابع انسانی گروه بازنشستگی فولاد همراه بود، و بیش از چهار ساعت به طول انجامید، آخرین وضعیت خدمت‌رسانی و فعالیت‌های عملیاتی مجموعه‌ها مورد بررسی میدانی قرار گرفت.

در نخستین بخش این برنامه، وی با حضور در شرکت خدمت درمانی شسبد، از بخش‌های مختلف درمانی و اداری بازدید کرد و در گفت‌وگو با مدیران و کارکنان و تعدادی از بازنشستگان، در جریان جزئیات نحوه ارائه خدمات به بازنشستگان فولاد در شرایط دشوار قرار گرفت.

مدیر گروه حسابرسی دیوان محاسبات با اشاره به اهمیت ثبات خدمات درمانی برای این قشر، از تعهد، پاسخگویی و تلاش تیم‌های اجرایی قدردانی و بر رفع موارد مطرح شده از سوی بازنشستگان تاکید کرد.

مدیر گروه حسابرسی دیوان محاسبات سپس با حضور در شرکت دخانیات ایران از خطوط تولید بازدید کرد. او در این بازدید، ضمن گفت‌وگو با کارگران، مدیران ستادی و مدیران بخش تولید، وضعیت پایداری فعالیت‌ها و استمرار تولید در شرایط فعلی را مثبت ارزیابی کرد و مجموعه دخانیات را برای حفظ روند تولید قابل‌تقدیر دانست.

جوادی در پایان این بازدیدها با بیان اینکه «پایداری خدمات درمانی و استمرار تولید دو اولویت مهم برای صیانت از حقوق بازنشستگان فولاد است»، تأکید کرد: دیوان محاسبات برای رفع موانع اداری و پیگیری مشکلات مطرح‌شده، همکاری و حمایت لازم را انجام خواهد داد.

انتهای پیام/