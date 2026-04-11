«محمد حسن موسیوند» دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان و عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان خرم‌آباد در گفتگو با خبرنگار ایلنا، از عدم صدور احکام حقوقی بازنشستگان کارگری انتقاد کرد.

او گفت: با گذشت بیش از بیست روز از سال جدید، هنوز وضعیت احکام بازنشستگان تامین اجتماعی نامشخص است و این در حالیست که تکلیف بازنشستگان کشوری روشن شده و قرار است حقوق‌شان از همین ماه افزایش یابد.

موسیوند با انتقاد از تبعیض میان بازنشستگان گفت: ما کارگران بازنشسته هر سال با همین معضل مواجهیم؛ احکام حقوقی ما با تاخیر یکی دو ماهه صادر می‌شود و ماه‌های ابتدای سال از افزایش حقوق محرومیم.

این فعال صنفی بازنشستگان ادامه داد: توقع داریم در شرایط جنگی، به معیشت بازنشستگان کارگری به صورت ویژه توجه کنند؛ امیدواریم مدیرعامل تامین اجتماعی قبل از پایان فروردین تکلیف افزایش مستمری‌ها را روشن کند و احکام جدید بازنشستگان و مستمری‌بگیران صادر گردد.

او تاکید کرد «بازنشستگان کارگری زیر بار هزینه‌های زندگی به ستوه آمده‌اند و نیازمند توجه ویژه هستند».

