جدیدترین اخبار افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی/ هنوز افزایش مستمری ابلاغ نشده
کد خبر : 1771935
هنوز افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی ابلاغ نشده است.
براساس اعلام منابع ایلنا، کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور هفته گذشته پیگیرمطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی پیرامون بیمه تکمیلی و همچنین رایزنی جهت پرداخت به موقع حقوق فروردین و افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی درسال ۱۴۰۵ و۳۰ درصد متناسب سازی باقیمانده برنامه هفتم توسعه بوده اما تا این لحظه هنوز افزایش مستمری بازنشستگان مصوب و ابلاغ نشده است.
بازنشستگان توقع دارند قبل از پایان فروردین افزایش مستمریها ابلاغ و تصویب شود.