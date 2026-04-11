جدیدترین اخبار افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی/ هنوز افزایش مستمری ابلاغ نشده

براساس اعلام منابع ایلنا، کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور هفته گذشته پیگیرمطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی پیرامون بیمه تکمیلی و همچنین رایزنی جهت پرداخت به موقع حقوق فروردین و افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی درسال ۱۴۰۵ و۳۰ درصد متناسب سازی باقیمانده برنامه هفتم توسعه بوده اما تا این لحظه هنوز افزایش مستمری بازنشستگان مصوب و ابلاغ نشده است.

بازنشستگان توقع دارند قبل از پایان فروردین افزایش مستمری‌ها ابلاغ و تصویب شود.

