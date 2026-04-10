اعتصاب موفقیت آمیز کارگران قبرس برای ترمیم مزد

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه WFTU، فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری طی بیانیه‌ای حمایت و همبستگی بی‌قید و شرط خود را با مبارزۀ اتحادیه‌های کارگران قبرس برای دریافت ردیف حقوقی «کمک هزینۀ معیشتی» از دولت اعلام کرد.

این کمک هزینه، سازوکاری کارآمد است که بر اساس تورم، به عنوان یک ردیف جنبی، دستمزد اسمی کارگران را به‌طور خودکار افزایش می‌دهد و قدرت خرید نیروی کار در این کشور را حفظ می‌کند.

پس از تلاش‌های پیگیرانه و قدرتمند تشکل‌های کارگری این کشور به منظور وارد کردن طرح کمک هزینه معیشتی، دولت با ورود این طرح به مجلس این کشور مخالفت کرد. در واکنش این اتحادیه‌ها به همراه برخی تشکل‌های مدنی و دانشجویی این کشور، تصمیم به اعتصاب عمومی در دفاع از طرح گرفتند؛ اعتصابی که اکنون به یک مبارزه گسترده‌تر اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است.

در پایان این بیانیه آمده است: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به اعضای وابستۀ خود تبریک می‌گوید که توانستند این مبارزه را به پیروزی برسانند و بالاخره در این هفته دولت قبرس را وادار به اجرای طرحی کنند که مجلس این کشور با آن موافق است. ما به عنوان یک تشکل کارگری بین‌المللی با سابقه، این تجربه را داشتیم و می‌دانستیم که در نهایت اعتصاب کارگران قبرس موفقیت‌آمیز خواهد بود و خواسته‌های عادلانۀ جنبش کارگری برآورده خواهد شد.

