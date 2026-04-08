به گزارش ایلنا، علاءالدین ازوجی (مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری) با اشاره به صدور احکام افزایش سالیانه حقوق و مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و موظفین کشوری گفت: با ابلاغ تصویب نامه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ هیات وزیران در خصوص اعمال افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۵، با تدابیر و پیش بینی‌های قبلی و آماده‌سازی سیستم‌های عملیاتی، قبل از ابلاغ مصوبه مذکور و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، نسبت به صدور احکام بازنشستگان و موظفین در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ اقدام شد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود: حقوق کلیه بازنشستگان و موظفینی که تا پایان سال ۱۴۰۴ بازنشسته، از کار افتاده و یا فوت شده‌اند به میزان ۲۰ درصد (۲۰٪) نسبت به حقوق پایان سال ۱۴۰۴ افزایش یافته و علاوه بر ضریب سالیانه، مبلغ ثابت ۲۷ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال نیز به حقوق بازنشستگان افزوده شده است.

ازوجی تصریح کرد: همزمان با افزایش مذکور، مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بر مبنای ۳۰ درصد تفاوت حقوق با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مشمول کسور شاغل مشابه و همتراز بر اساس دستورالعمل و جداول ابلاغی سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور و با لحاظ نمودن افزایش ضریب سالیانه ۱۴۰۵ انجام و تغییرات هر جز بصورت جداگانه در شرح حکم حقوقی صادره، قابل مشاهده است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری همچنین اظهار کرد: پس از اعمال افزایش مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول (سی سال خدمت) حقوق بازنشستگان و موظفین از یکصد و شصت و هشت میلیون ریال (۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) کمتر نخواهد بود.

وی در خصوص پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین براساس احکام جدید اعلام کرد: حقوق بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در پایان فروردین ماه بر اساس احکام جدید پرداخت می‌شود.

لازم به ذکر است، احکام صادره بزودی با بارگذاری در سامانه‌های عملیاتی، از طریق درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری در دسترس بازنشستگان و موظفین قرار خواهد گرفت.

