به جای تولید نگهبانی دادیم اما عیدی نگرفتیم/۳ تا ۵ ماه حقوق طلبکاریم

کارگران کارخانه داروگر تهران در تماس با خبرنگار ایلنا، از واریز نشدن عیدی پایان سال بعد از گذشت ۱۹ روز از سال جدید انتقاد کردند. به گفته این کارگران، ۵ ماه حقوق معوقه طلبکاریم که سه ماه آن مربوط به سه ماه پایانی سال گذشته و دوماه دیگر مربوط به چندین ماه قبل آن است.

این کارگران، خواستار دریافت عیدی پایان سال ۱۴۰۴ خود شدند و اعلام کردند: کارفرما قبل سال تهدیدکرده بود، حدود ۵۰ کارگر خطوط تولیدی کارخانه باید در ایام تعطیلات نوروز در محل کار خود حاضر شده و به عنوان نگهبان مشغول کار شوند در غیر اینصورت عیدی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. به اجبار اسامی همه کارگران را در لیست نگهبانان قرار داد و کارگران مجبور شدند ایام تعطیلات نوروز را به جای خانه در نگهبانی سر کنند این در حالیست که حتی یک ریال پول به حساب کارگران واریز نشد.

در عین حال، این کارگران از تعلل مسئولان دولتی به ویژه اداره کل کار برای پرداخت ۵ ماه حقوق معوقه خود انتقاد کردند؛ در این زمینه یکی از کارگران داروگر تهران گفت: کارفرما تقریبا هرچند ماه یکبار، یک ماه حقوق که آنهم مربوط به حقوق و دستمزد حداقلی می‌شود را به صورت علی‌الحساب بدون پرداخت اضافه کاری به حساب کارگران واریز می‌کند؛ این در حالیست که ۴ماه است تولید در این کارخانه به بهانه‌ای نداشتن مواد اولیه متوقف شده است اما کارفرما یک انبار محصولات تولید شده کارگران را قبل از سال ۱۴۰۵ به ارزش حدودا ۲۰ میلیارد تومان فروخت و ما انتظار داشتیم حداقل یک میلیارد آن را به پرداخت مطالبات کارگران اختصاص می‌داد.

به گفته‌ی وی، حق بیمه‌ی آن‌ها نیز به‌صورت منظم به سازمان تأمین اجتماعی واریز نشده و میزان معوقات بیمه‌ای‌شان حدوداً بین ۴ تا ۵ ماه است. این مسئله موجب شده اعتبار درمانی‌شان تمدید نشود و در استفاده از خدمات درمانی و بازنشستگی با مشکل روبه‌رو شوند.

این کارگر تاکید کرد که در شرایط اقتصادی فعلی، تأخیر در پرداخت حقوق و تعهدات بیمه‌ای، زندگی بسیاری از خانواده‌های کارگری را مختل کرده است.

در عین حال یکی دیگر از کارگران داروگر تهران به ایلنا گفت: دستمزد کارگر جزو «دیون ممتازه» است؛ به این معنا که حتی اگر کارفرمایی ورشکسته شود، اولویت وی باید پرداخت حقوق کارگران و بعد تامین سایر هزینه‌ها باشد. هر نوع تاخیر از نظر قانونی، شرعی و انسانی، مشکل‌دار است و مشمول مسئولیت کیفری خواهند بود.

به گفته وی؛ کارفرمای داروگر نه تنها آخر هر ماه حقوق کارگر را نمی‌پردازد، بلکه آخر سال نیز تن به تسویه حساب با کارگر نمی‌دهد و مزد امسال را به یک تا دو سال بعد می‌اندازد.

طبق اظهارات وی؛ در واقع رنج‌ها و آوارگی‌های ما کارگران داروگر تهران تمامی ندارد ما کارگران حقوق نمی‌گیریم اما برخی از روی ناچاری خارج از ساعات کاری اقدام به دست فروشی ومسافرکشی می‌کنیم. برای وصول مطالباتمان به هرکجا که فکرش را بکنید، از نهاد ریاست جمهوری و وزارت کار گرفته تا استانداری و فرمانداری نیز سر زده‌ایم و طومار مشکلاتمان را برایشان نوشته و گفته‌ایم اما هنوز اعتنایی به ما نشده است!

