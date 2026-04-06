احتمال واریز پاداش به حساب کارکنان بهداشت و درمان
کد خبر : 1769950
وزارت بهداشت در حال تزریق نقدینگی به دانشگاههای علوم پزشکی بعنوان کمک هزینه یا پاداش شرایط جنگی در فروردین ماه برای کارکنان نظام سلامت است.
براساس اخبار دریافتی ایلنا، گویا این مبلغ برای کارکنان بهداشت و درمان حدود ۶ میلیون تومان حسب نقشآفرینی خاصی که داشتهاند، توسط دانشگاهها قابل پرداخت است.
کارکنانی که به هر دلیلی در محل کار غایب بودهاند از شمول این پرداخت مستثنی خواهند شد، اما کارکنانی که وظایف محوله را به خوبی انجام دادهاند، مبلغی از این سرانه را دریافت خواهند کرد.
کارکنان بهداشت و درمان انتظار دارند با تامین نقدینگی، این پاداش هرچه سریعتر به حساب نیروها واریز شود.