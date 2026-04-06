به گزارش ایلنا، الله‌نظر شه‌بخش در نشست با اعضای کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه این مبلغ فقط برای پرداخت مطالبات و حقوق معوق اختصاص می‌یابد، اظهار کرد: با تخصیص این اعتبار، شهرداری‌های استان به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار قادر خواهند بود مطالبات معوق خود را تسویه کرده و حتی حقوق فروردین‌ماه کارگران را از همین محل تأمین کنند.

وی با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق کارگران، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا این اعتبار را تنها در سرفصل پرداخت حقوق هزینه و از صرف آن در سایر بخش‌ها خودداری کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان به وضعیت شرکت‌های خدماتی و چالش‌های اخیر آن‌ها اشاره کرد و افزود: با توجه به ضرورت حمایت از نیروی کار، رسیدگی به پرونده کارگران بیکار شده در اولویت قرار گرفته و جلسات تخصصی برای تعیین تکلیف سریع وضعیت آنان به‌طور مستمر در حال برگزاری است.

وی یادآور شد: به منظور حمایت از این قشر، فرآیند معرفی کارگران به سازمان تأمین اجتماعی برای بهره‌مندی از مقرری بیمه بیکاری، حتی برای افرادی که سابقه پرداخت حق بیمه کمتر از ۶ ماه دارند، بدون تشریفات اداری و با حداکثر سرعت انجام می‌پذیرد.

شه‌بخش بر ضرورت انجام به‌موقع تعهدات مالی دستگاه‌های اجرایی نسبت به پیمانکاران تأکید کرد و گفت: دستگاه‌ها باید با پرداخت مطالبات شرکت‌های خدماتی، زمینه استمرار پرداخت حقوق و دستمزد کارگران را فراهم آورند تا از انباشت بدهی‌ها و بروز بحران‌های کارگری جلوگیری شود.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی سیستان و بلوچستان نیز در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت هزینه‌های جاری، اعلام کرد: محاسبات نشان می‌دهد هزینه‌های ماهانه هر کارگر شامل عیدی، سنوات، مرخصی و سایر مزایا به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده است.

محمود هادیانی افزود: با توجه به اینکه حدود ۶۰ درصد ظرفیت تولید سیستان و بلوچستان متأثر از شرایط اقتصادی دچار رکود یا کاهش فعالیت شده، ضروریست در کنار حمایت از کارگران، بسته‌های حمایتی نیز برای کارفرمایان در نظر گرفته شود تا چرخه تولید و اشتغال پایدار در استان حفظ شود.

بیش از ۲۴۰ هزار کارگر در سیستان و بلوچستان در حال فعالیت هستند که با احتساب خانواده‌های آنان، حدود یک سوم جمعیت استان را جامعه کار و تولید به خود اختصاص می‌دهد.

انتهای پیام/