خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تخصیص اعتبار برای پرداخت معوقات کارگران شهرداری‌های سیستان و بلوچستان

تخصیص اعتبار برای پرداخت معوقات کارگران شهرداری‌های سیستان و بلوچستان
کد خبر : 1769839
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان از تخصیص یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت معوقات کارگران شهرداری‌های این استان خبر داد و گفت: این اعتبار با حمایت استاندار و با هدف ساماندهی وضعیت معیشتی کارگران شهرداری‌ها تأمین شده است.

به گزارش ایلنا، الله‌نظر شه‌بخش در نشست با اعضای کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه این مبلغ فقط برای پرداخت مطالبات و حقوق معوق اختصاص می‌یابد، اظهار کرد: با تخصیص این اعتبار، شهرداری‌های استان به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار قادر خواهند بود مطالبات معوق خود را تسویه کرده و حتی حقوق فروردین‌ماه کارگران را از همین محل تأمین کنند. 

وی با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق کارگران، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا این اعتبار را تنها در سرفصل پرداخت حقوق هزینه و از صرف آن در سایر بخش‌ها خودداری کنند. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان به وضعیت شرکت‌های خدماتی و چالش‌های اخیر آن‌ها اشاره کرد و افزود: با توجه به ضرورت حمایت از نیروی کار، رسیدگی به پرونده کارگران بیکار شده در اولویت قرار گرفته و جلسات تخصصی برای تعیین تکلیف سریع وضعیت آنان به‌طور مستمر در حال برگزاری است. 

وی یادآور شد: به منظور حمایت از این قشر، فرآیند معرفی کارگران به سازمان تأمین اجتماعی برای بهره‌مندی از مقرری بیمه بیکاری، حتی برای افرادی که سابقه پرداخت حق بیمه کمتر از ۶ ماه دارند، بدون تشریفات اداری و با حداکثر سرعت انجام می‌پذیرد. 

شه‌بخش بر ضرورت انجام به‌موقع تعهدات مالی دستگاه‌های اجرایی نسبت به پیمانکاران تأکید کرد و گفت: دستگاه‌ها باید با پرداخت مطالبات شرکت‌های خدماتی، زمینه استمرار پرداخت حقوق و دستمزد کارگران را فراهم آورند تا از انباشت بدهی‌ها و بروز بحران‌های کارگری جلوگیری شود. 

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی سیستان و بلوچستان نیز در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت هزینه‌های جاری، اعلام کرد: محاسبات نشان می‌دهد هزینه‌های ماهانه هر کارگر شامل عیدی، سنوات، مرخصی و سایر مزایا به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده است. 

محمود هادیانی افزود: با توجه به اینکه حدود ۶۰ درصد ظرفیت تولید سیستان و بلوچستان متأثر از شرایط اقتصادی دچار رکود یا کاهش فعالیت شده، ضروریست در کنار حمایت از کارگران، بسته‌های حمایتی نیز برای کارفرمایان در نظر گرفته شود تا چرخه تولید و اشتغال پایدار در استان حفظ شود. 

بیش از ۲۴۰ هزار کارگر در سیستان و بلوچستان در حال فعالیت هستند که با احتساب خانواده‌های آنان، حدود یک سوم جمعیت استان را جامعه کار و تولید به خود اختصاص می‌دهد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار