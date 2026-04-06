روزهای سخت کارگران شرکت معدنی فلوراسپار/ کارگران‌ در شرف بازنشستگی بیکار شدند!

ابراهیم رحیمیان، دبیر اجرایی خانه کارگر طبس، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، از اخراج تعداد زیاد کارگران متخصص و با سابقه‌ی شرکت تولیدی معدنی فلوراسپار خبر داد و گفت: این شرکت حدود ۲۰ تا ۲۵ کارگر متخصص خود را اخراج کرده است. برخی از این کارگران تنها چند ماه تا رسیدن به دوره بازنشستگی خود فاصله داشتند.

وی در رابطه علت این اخراج گفت: بر اساس اطلاعاتی که داده‌اند، ظاهرا این شرکت یک بدهی سنگین تحت عنوان حقوق دولتی دارد که شاید اصلا معدن را از کارفرما بگیرند و آن را به شرکتی دیگر بدهند.

رحیمیان بیان کرد: در عین حال، به نظر من مسئولیت این موضوع متوجه کارفرما است؛ چرا تاکنون کارفرما نسبت به پرداخت حقوق دولتی اقدام نکرده است تا امروز این کارگران در ماه‌های آخر خدمت خود مجبور شوند خود را به بیمه برای دریافت مقرری بیمه بیکاری معرفی کنند؟

وی گفت: این شرکت در محدوده معدنی «کمر مهدی» به استخراج ماده معدنی فلورین مشغول است. این‌گونه پروژه‌ها معمولاً دارای بازه زمانی مشخصی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، برای مثال ۱۰، ۲۰ یا ۲۵ سال. با این حال، علی‌رغم انجام بخشی از فعالیت‌ها، این شرکت نسبت به پرداخت حقوق دولتی که مبلغی قابل توجه برآورد می‌شود، اقدام نکرده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر طبس گفت: در این میان، اصلی‌ترین متضرر این وضعیت، کارگران هستند. کارگران متخصصی که سال‌ها کار سخت معدن را انجام داده‌اند و حالا در سال‌ها و ماه‌های پایانی کار خود را از دست داد‌ه‌اند.

وی بیان کرد: این اقدام در شرایطی صورت گرفته که بسیاری از این افراد در آستانه بازنشستگی قرار دارند و با توجه به سن حدود ۴۰ تا ۵۰ سال، جذب مجدد آن‌ها در سایر معادن—به‌ویژه معادن زغال‌سنگ که محدودیت سنی دارند—بسیار دشوار خواهد بود. در نتیجه، آینده شغلی و وضعیت مستمری بازنشستگی آن‌ها تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این فعال کارگری گفت: کارگران معادن سال‌‌‌ها کار سخت و زیان‌آور در معادن انجام می‌دهند و ارجاع ‌آنها در سالهای اخر بازنشستگی به بیمه‌بیکاری ظلم بزرگ در حق این کارگران است چرا که با این کار، مستمری‌ِ واقعی سال‌ها کار سخت خود را دریافت نمی‌کنند.

رحیمیان گفت: از مسئولان مربوطه می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند و اجازه ندهند حق این کارگران ضایع شود.

برخی از کارگران این شرکت نیز در گفتگو با "ایلنا" اعتراض خود را نسبت به عملکرد کارفرما ابراز کردند. آنها به عدم پرداخت عیدی بعد از گذشت ۱۵ روز از فروردین ماه اعتراض دارند و می‌گویند این اتفاق بی‌سابقه است.

آنها همچنین می‌گویند: ماه‌هاست که لباس کار جدید دریافت نکرده‌اند و لباس کارشان کیفیت و کارایی خود را از دست داده است. این در حالی است که کارفرما هر شش ماه موظف به دادن لباس و کفش کار است.

کارگران همچنین نگرانند که شرکت ۴درصد بازنشستگی سخت و زیان‌آور آن‌ها را پرداخت نکند و برای بازنشستگی مجبور به فروش دارایی‌های خود شوند.

آنها خواستار پرداخت این ۴درصد از سوی شرکت هستند. چراکه پیشتر برخی کارگران برای پرداخت به موقع ۴ درصد بازنشستگی سخت و زیان‌آور خود مجبور به فروش طلا و زمین‌هایشان شده‌اند و زمانی که شرکت این مبلغ را پرداخت کرده ارزش پول آنها برای خرید آنچه پیشتر فروخته‌اند بسیار کاهش پیدا کرده است.

کارگران همچنین به عملکرد اداره کار معترض هستند و می‌گویند: پی‌گیری‌ها از وزارت کار جواب نمی‌دهد.

انتهای پیام/