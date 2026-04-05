تحصن کارکنان فرودگاهها در استرالیا؛
مطالبه حقوق و امنیت شغلی، پروازهای سیدنی را مختل کرد!
دهها نفر از کارکنان شرکتهای هوایی پیمانکاری استرالیا در اعتراض به ایمنی، افزایش مزد و امنیت شغلی تجمع اعتراضی برپا کردند.
به گزارش ایلنا و به نقل از نشریه میلیتانت، دهها نفر از کارگران و کارمندان فرودگاههای استرالیا که عضو اتحادیه کارکنان بخش حمل و نقل بودند، روز جمعه گذشته در ترمینال بینالمللی فرودگاههای سیدنی پایتخت این کشور تجمع کرده و به وضعیت حقوق و مزد و امنیت شغلی خود اعتراض کردند.
بزرگترین شرکتهای هواپیمایی استرالیا، به سه پیمانکار مختلف (دناتا، منزیس و سوئیسپورت) واگذار شدهاند. سوئیسپورت در بین این شرکتها از همه بزرگتر بوده و هیچ اتحادیه کارگری و صنفی را به رسمیت نمیشناسد؛ این درحالی است که سایر شرکتهای هواپیمایی امنیت شغلی و حقوق بالاتری دارند.
ریچارد اولسن، دبیر اتحادیه کارکنان بخش حمل و نقل در خارج از ترمینال فرودگاه سیدنی، جایی که اعضای اتحادیه تجمع کرده بودند، با رسانهها گفتگو کرد. او گفت که حجم کاری که پیمانکاران به نیروها تحمیل میکنند، در قیاس با حقوق و امنیت شغلی آنها زیاد است.
او تصریح کرد: «در گرمای روز، دیدن دمای ۵۰ درجه (اکنون در نیمکره جنوبی پایان تابستان است) غیرمعمول نیست. قرار دادن کارگران در این موقعیت بسیار خطرناک است و آنها به حمایت نیاز دارند. ما میخواهیم ایمنی کار کارگران را تضمین کنیم.»
در سپتامبر ۲۰۲۵ (سال گذشته)، یک کارگر چهل و دوساله در ترمینال بار کانتاس، بر اثر برخورد با یک وسیله نقلیه یدککش، جان خود را از دست داد و چون کارگر پیمانکاری بود، از حقوق و مزایای خاصی پس از فوت برخوردار نشد. همین موضوع موج اعتراضات را در میان کارگران و کارمندان شرکتهای هوایی استرالیا تاکنون ایجاد کرده است.
در بیانیه مطبوعاتی اتحادیه آمده است: «کارگران امروز به پا خاستهاند تا بگویند دیگر از به خطر انداختن جان خود برای حقوق پایین استقبال نمیکنند، آنها هم حق برخورداری از امنیت و گذران وقت با خانواده را دارند!»