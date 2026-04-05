درخواست کارگران شهرداری نیشابور برای شارژ کارت کمک معیشتی
کارگران شهرداری نیشابور خواستار شارژ دوباره کارت کمک معیشتی خود از سوی شهرداری شدند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، جمعی از کارگران شهرداری نیشابور خواستار شارژ کارت کمک معیشتی خود از سوی شهرداری شدند.

از قرار معلوم، اردیبشت ماه سال ۱۴۰۴ به مدت دو ماه، شهرداری نیشابور برای رفع مشکلات معیشتی کارگران خدماتی و فضای سبز، به تعداد فرزندان کارگران کارت بانکی را تا مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شارژکرده است. ظاهراً با شروع جنگ ۱۲ روزه   در روز ۲۳ خرداد ماه سال گذشته، شارژ کارت کمک معیشتی که قرار بوده هر ماه شارژ بشود قطع شده وتا هم اکنون برقرار نشده است. 

به گفته کارگران، پرداخت کارت شارژ به کارگران، بخشی از مشکلات معیشتی آن‌ها را برطرف می‌سازد و توقف آن، خانواده‌های کارگری را دچار مشکل کرده است.

 

