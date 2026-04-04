خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
کارزار افزایش مبلغ کالابرگ از یک میلیون به ۵ میلیون تومان + آدرس
کد خبر : 1769106
لینک کوتاه کپی شد.

جمعی از مزدبگیران طی کارزاری با انتقاد از مبلغ اندک یک میلیون تومانی یارانه کالابرگ الکترونیکی، خواستار افزایش این مبلغ در شرایط جنگی و تورمی اخیر به ۵ میلیون تومان شدند.

به گزارش ایلنا، جمعی از شهروندان کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی، طی کارزاری با انتقاد از مبلغ اندک یک میلیون تومانی یارانه کالابرگ الکترونیکی، خواستار افزایش این مبلغ در شرایط جنگی و تورمی اخیر به ۵ میلیون تومان شدند. 

این کارزار که در پلتفرم کارزار با این آدرس به ثبت رسیده است، به شرح ذیل است: 

رئیس محترم مجلس

رئیس محترم جمهور

در شرایط سخت جنگ اقتصادی کشور، پدران ومادران شرمنده فرزندان خود می‌باشند. 

هرچند وفور کالاهای اساسی وجود دارد ولی قیمت نجومی و کمبود منابع مالی مزدن مشکلات عدیده‌ای به وجود آورده است. 

پیشنهاد و خواسته‌ها: 

عرضه کالاهای اساسی به قیمت‌های قبل از عرضه کالابرگ

افزایش اعتبار هر نفر از ۱میلیون تومان به ۵میلیون تومان

چرا که برای یک خانواده ۴نفره حداقل سبد معیشت مورد نیاز وکالری‌های مورد نیاز وحداقل واستاندار اعلامی از طریق مراجع رسمی عددی بالاتر از ۶۰میلیون تومان می‌باشد. 

لذا حداقل یک‌سوم آن (عدد ۲۰میلیون در ماه برای یک خانواده ۴نفره) حداقل کمکی است که به شریط ثابت بودن قیمت دولت می‌تواند بکند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
قیمت میلگرد آجدار