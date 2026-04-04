کارزار افزایش مبلغ کالابرگ از یک میلیون به ۵ میلیون تومان + آدرس

به گزارش ایلنا، جمعی از شهروندان کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی، طی کارزاری با انتقاد از مبلغ اندک یک میلیون تومانی یارانه کالابرگ الکترونیکی، خواستار افزایش این مبلغ در شرایط جنگی و تورمی اخیر به ۵ میلیون تومان شدند.

این کارزار که در پلتفرم کارزار به ثبت رسیده است، به شرح ذیل است:

رئیس محترم مجلس

رئیس محترم جمهور

در شرایط سخت جنگ اقتصادی کشور، پدران ومادران شرمنده فرزندان خود می‌باشند.

هرچند وفور کالاهای اساسی وجود دارد ولی قیمت نجومی و کمبود منابع مالی مزدن مشکلات عدیده‌ای به وجود آورده است.

پیشنهاد و خواسته‌ها:

عرضه کالاهای اساسی به قیمت‌های قبل از عرضه کالابرگ

افزایش اعتبار هر نفر از ۱میلیون تومان به ۵میلیون تومان

چرا که برای یک خانواده ۴نفره حداقل سبد معیشت مورد نیاز وکالری‌های مورد نیاز وحداقل واستاندار اعلامی از طریق مراجع رسمی عددی بالاتر از ۶۰میلیون تومان می‌باشد.

لذا حداقل یک‌سوم آن (عدد ۲۰میلیون در ماه برای یک خانواده ۴نفره) حداقل کمکی است که به شریط ثابت بودن قیمت دولت می‌تواند بکند.

