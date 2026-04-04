کارگران شرکت ذغال سنگ البرز شرقی در انتظار حقوق اسفند و سنوات

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از کارگران شرکت ذغال سنگ البرز شرقی به ایلنا گفت: تا این لحظه (ظهر ۱۵ فروردین ماه)، هنوز حقوق اسفند ماه کارگران مجموعه شرکت البرز شرقی با سوابق ۱۵ تا ۲۰ سال کار به حساب‌شان واریز نشده است؛ این در حالیست که روزهای پایانی سال حقوق بهمن ماه به همراه عیدی به حساب کارگران واریز شد. قبل سال ۱۴۰۵ وعده پرداخت حقوق اسفند ماه کارگران تا ۲۵ فروردین ماه به کارگران داده شده بود.

او درباره مطالبات سنواتی کارگران شرکت ذغال سنگ البرز شرقی گفت: مطالبات سنوات کارگران شرکت ذغال سنگ البرز شرقی مربوط به یکسال ۱۴۰۴ است که از قرار معلوم وعده پرداخت آن به زمان بازنشستگی کارگران موکول شده است.

کارگران این معدن با انتقاد از تاخیرهای اخیر می‌گویند: با توجه به افزایش روزانه تورم و اینکه هزینه‌های شب عید بسیار سنگین بود، تاخیر در پرداخت حقوق اسفند، زندگی ما را با دشواری مواجه کرده است؛ انتظار داریم کارفرما تا پایان ماه جاری، هم حقوق اسفند و هم حقوق فروردین ماه را یکجا بپردازد.

