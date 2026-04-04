درخواست کارگران پویا نخ ایلام: کارخانه را باز کنید و مطالبات پرسنل را بپردازید

جمعی از کارگران «پویا نخ ایلام» در تماس با ایلنا، برای بازگشایی محل کار و پرداخت حقوق و بیمه معوقه خود از دولت درخواست کمک کردند.

یکی از کارگران در همین رابطه گفت: چند سالی است «پویا نخ» که تحت مسئولیت بخش خصوصی در شهرک صنعتی ششدار ایلام فعالیت تولیدی دارد، دچار مشکلات اساسی شده به نحوی که تولیدات آن از حدود ده ماه پیش متوقف شده است و ما کارگران بیکار وبلاتکلیف مانده‌ایم و درآمدی نداریم. با این حال در شرایط فعلی جنگ که چندین ماه حقوق معوقه و عیدی و سنوات به همراه حدود ۷ سال مابه‌التفاوت حقوق از کارفرما طلبکاریم و فشار مضاعفی در زمینه معاش به ما تحمیل شده است، از مسئولان دولتی درخواست کمک داریم.

این کارگر یادآور شد: حدود ۱۷۰ کارگر شاغل در کارخانه پویا نخ خواستار برطرف شدن مشکلات خود هستند. آن‌ها به دلیل تامین نشدن مواد اولیه و توقف تولید در کارخانه، بیکار هستند و حتی مقرری بیمه بیکاری دریافت نمی‌کنند.

این کارگر گفت: پیش‌تر برخی مسئولان شهرستانی با برگزاری چندین جلسه دستور راه‌اندازی کامل کارخانه را داده‌ بودند اما متاسفانه همچنان شرایط همانند قبل است و کارخانه به دلیل بروز برخی مشکلات مالی وضعیت مشخصی ندارد. از مرداد ماه سال جاری (۱۴۰۴) تولیدات این کارخانه به طور کامل متوقف شده است.

