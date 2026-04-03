نشست تشکلهای کارگری وبازنشستگان مازندران با فرماندار ساری برگزار شد؛
تأکید بر حمایت از حقوق کارگران و بازنشستگان، ساماندهی پیمانکاریها و رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی
نشست تشکلهای کارگری وبازنشستگان مازندران با حضور اسکندر نیا، فرماندار جدید ساری، و جمعی از فعالان کارگری و بازنشستگان استان برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این نشست، دریا بیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بهویژه رهبر شهید انقلاب، انتصاب اسکندر نیا را به عنوان فرماندار جدید ساری به فال نیک گرفت و در سخنانی به بیان مطالبات جامعه کارگری پرداخت.
وی با اشاره به مشکلات محرومان، کارگران و کارآفرینان اظهار کرد: گفتمان توجه به امور کارگری و فرمایشات رهبری شهید و دولت را درک کردهایم و معتقدیم حق کارگران باید بهخوبی ادا شود. او با انتقاد از قراردادهای موقت کار افزود: انشاءالله در این دولت بساط پیمانکاریها برچیده شود.
دریابیگی همچنین با اشاره به سابقه فعالیت فرماندار ساری در حوزه کار و روابط سهجانبه گفت: فرماندار بهخوبی میداند سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگران وبازنشستگان است و کارگران مشکلات فراوانی دارند. ما افتخار میکنیم در کنار مردم و مسئولان از جامعه کارگری هستیم و هیچ کار وخواسته شخصی نداریم. تشکیلات کارگری معتقد است مدیری که صادقانه خدمت میکند باید مورد حمایت قرار گیرد.
وی با اشاره به مشکلات برخی شرکتها و کارخانهها ادامه داد: متأسفانه کارگران صنایع چوب و کاغذ حقوق اسفند را دریافت نکردهاند و این موضوع باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شرایط جنگی و فضای رسانهای علیه کشور گفت: چندین شبکه ماهوارهای میگویند در ایران آزادی نیست، در حالی که ما ۴۵ سال است آزادانه نقد میکنیم، حرف میزنیم و مسائل را در سایه جمهوری اسلامی آزادانه بیان میکنیم.
رئیس کانون بازنشستگان استان در این نشست ادامه داد: ۹۵ درصد کارگران حداقلبگیر هستند و ۷۵ درصد بازنشستگان مازندران نیز زیر حداقلبگیر قرار دارند. وی افزود: با هدایت رهبری شهید و توصیههای آقای پزشکیان و دکتر میدری، امسال حداقلبگیرها بیش از ۶۰ درصد افزایش داشتهاند. آنچه مهم است این است که به تأسی از گفتار رهبری، امسال برای نخستین بار این مصوبه برای شش ماه اول سال اجرا شد و امیدواریم برای بازنشستگان نیز اتفاق بیفتد و حقوقها بر اساس تورم وسبدمعیشت افزایش یابد.
او همچنین با آرزوی پیروزی رزمندگان در جنگ اخیر اظهار امیدواری کرد این جنگ با پیروزی کامل به پایان برسد.
در ادامه، اسکندر نیا فرماندار ساری، حوزه کارگری را مسیری نورانی و همراه با مجاهدت دانست و گفت: اولیای کارگران، پیشکسوتان و بازنشستگان به عنوان نقشآفرینان در همه میدانها حضور دارند. نقش بازنشستگان در دولت و حاکمیت نیز برجسته است و اینان از لایههای مهم اجتماعی هستند که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
وی با اشاره به نقش فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان افزود: باید با تأسی از استاندار، شبانهروز در خدمت مردم و در مسیر پیشرفت و توسعه باشیم و من آمدهام تا کار کنم.
فرماندار ساری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: شهرداریهای زیرمجموعه شهرستان ساری باید بیشتر پای کار باشند و فرمانداری نباید شاهد بماند که زبالهای بر زمین مانده یا در زمینه روشنایی معابر و پاکیزگی شهر مشکلی وجود داشته باشد؛ اینها از وظایف ذاتی شهرداری است.
وی با اشاره به وجود پنج هزار نیروی کار در شهرداری ساری تأکید کرد: باید با برنامهریزی دقیق، هم رضایتمندی مردم ایجاد شود و هم کارکنان در دریافت حقوق با مشکل مواجه نباشند و این امر مستلزم برنامهریزی دقیق و طرحهای توسعهای در مدیریت شهری است.
اسکندر نیا همچنین در بخش دیگری از سخنانش بر نظارت فرمانداری بر نحوه توزیع اقلام و پخت نان تأکید کرد و گفت: باید این فرهنگ در مردم نهادینه شود که تهیه نان برای خوراک مرغ و طیور نیست، ضمن اینکه باید از نظر کیفی نیز رضایت مصرفکننده تأمین شود.
وی در ادامه نشست به موضوعاتی همچون همسانسازی، استیفای حقوق معلمان بخش غیرانتفاعی، افزایش حقوقها بر اساس تورم و رسیدگی به کارخانهها و شرکتهایی که به دلیل مشکلات یا ناکارآمدی برخی مدیران با چالش روبهرو هستند اشاره کرد و گفت: پیگیراین مشکلات هستیم.
فرماندار ساری افزود: در حوزه کارگری اگر حقوقی از بازنشستگان استیفا کردهایم وظیفه ما بوده است. همچنین کارفرمایی که حقوق کارگر را نمیدهد یا وانمود میکند نمیتواند بدهد و یا با کمبود بودجه مواجه است، نباید از همان نهاد زیرمجموعهاش رپورتاژ ۵۰۰ میلیون تومانی بدهد؛ باید به این امور رسیدگی شود تا حقی اجحاف نشود.
وی در پایان با تقدیر از زحمات نهادهای کارگری گفت: در جلسات بعدی نیز قطعاً پیگیر مشکلات خواهیم بود و باید از ظرفیت مدیریت عالی استان، دکتر زمانی نماینده شهرستان و بابایی نماینده دیگر مجلس که میتواند در کمیسیون اجتماعی اثرگذار باشد، استفاده شود.