حمله به فولاد سفیددشت ۲ مصدوم برجای گذاشت

به گزاری خبرنگار ایلنا، میثم باباخانیان با اشاره به پایان عملیات اطفای حریق ناشی از حمله هوایی دشمن صهیونیستی_آمریکایی به فولاد سفیددشت اظهار کرد: عملیات اطفای حریق از ساعت ۲۳:۳٠ شب الی ۳:۳۶ بامداد طی سه مرحله با سه اکیپ سازمان آتش نشانی شهرداری بروجن و مشارکت آتش نشانی های شهر های اطراف و حضور ستاد مدیریت بحران شهرستان انجام شد.

رئیس آتش نشانی بروجن و فرمانده میدان این عملیات گفت: این حادثه دو مصدوم در پی داشت که به بیمارستان شهرکرد منتقل شد.

