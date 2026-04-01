حمله به فولاد سفیددشت ۲ مصدوم برجای گذاشت

حمله به فولاد سفیددشت ۲ مصدوم برجای گذاشت
رئیس آتش نشانی بروجن گفت: عملیات اطفای حریق ناشی از حمله هوایی دشمن صهیونیستی_آمریکایی به فولاد سفیددشت به پایان رسید، همچنین این حادثه دو مصدوم داشت.

به گزاری خبرنگار ایلنا، میثم باباخانیان با اشاره به پایان عملیات اطفای حریق ناشی از حمله هوایی دشمن صهیونیستی_آمریکایی به فولاد سفیددشت اظهار کرد: عملیات اطفای حریق از ساعت ۲۳:۳٠ شب الی ۳:۳۶ بامداد طی سه مرحله با سه اکیپ سازمان آتش نشانی شهرداری بروجن و مشارکت آتش نشانی های شهر های اطراف و حضور ستاد مدیریت بحران شهرستان انجام شد.

رئیس آتش نشانی بروجن و فرمانده میدان این عملیات گفت: این حادثه دو مصدوم در پی داشت که به بیمارستان شهرکرد منتقل شد.

