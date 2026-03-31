تورم اسفند ۱۴۰۴ به ۴۸.۳ درصد رسید/ افزایش ۳ درصدی شاخص قیمت در یک ماه

به گزارش خبرنگار ایلنا، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در اسفندماه ۱۴۰۴ به عدد ۵۷۵.۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۰ درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش قابل توجه ۶۲.۱ درصدی مواجه شده است.

همچنین نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سال ۱۴۰۴) معادل ۴۸.۳ درصد اعلام شده است.

در بخش کالاها، شاخص بهای گروه اختصاصی کالا در اسفند ماه نسبت به ماه قبل ۴.۲ درصد افزایش یافته است. این شاخص در مقایسه با اسفند سال گذشته رشد چشمگیر ۸۸.۲ درصدی را ثبت کرده و در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۴ نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۱.۱ درصد افزایش داشته است.

در مقابل، شاخص بهای گروه خدمات در اسفند ماه رشد ملایم‌تری را تجربه کرده و نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد افزایش یافته است. این شاخص در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۳۷.۲ درصد رشد داشته و در بازه ۱۲ ماهه نیز افزایش ۳۶.۹ درصدی را نشان می‌دهد.

بررسی جزئی‌تر گروه‌های کالایی و خدماتی نشان می‌دهد در اسفند ماه ۱۴۰۴، بیشترین افزایش ماهانه مربوط به گروه دخانیات با ۷.۶ درصد بوده است. همچنین گروه‌های خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و کالاها و خدمات متفرقه هر کدام ۴.۵ درصد، اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۴.۴ درصد، پوشاک و کفش ۲.۸ درصد، حمل‌ونقل ۲.۷ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۲.۴ درصد، ارتباطات ۲.۰ درصد، رستوران و هتل ۱.۸ درصد، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها ۱.۵ درصد و بهداشت و درمان ۱.۴ درصد افزایش قیمت را ثبت کرده‌اند.

