حمله بامدادی آمریکا و اسرائیل به بخشی از تأسیسات پتروشیمی تبریز/کارگران آسیبی ندیدند

به گزارش خبرنگار ایلنا، در نخستین دقایق بامداد امروز (دهم فروردین ماه ۱۴۰۵)، دشمن آمریکایی–اسرائیلی در ادامه اقدامات خصمانه خود، بخشی از تأسیسات صنعتی مجتمع پتروشیمی تبریز را هدف حمله قرار داد.

بر اساس پیگیری‌های خبرنگار ایلنا از منابع کارگری شاغل در این مجتمع صنعتی، در زمان وقوع این حمله کارگران در محل کار خود حضور داشتند، اما خوشبختانه هیچ‌یک از کارگران دچار آسیب جانی نشده‌اند و گزارشی از تلفات انسانی در میان نیروی کار این مجموعه اعلام نشده است.

به گفته این منابع، هرچند این حادثه تلفات جانی در پی نداشته، اما بخش‌هایی از واحدهای پتروشیمی تبریز دچار خسارت شده و بررسی میزان دقیق خسارت‌ها و ارزیابی شرایط فنی واحدهای آسیب‌دیده در حال انجام است.

منابع کارگری همچنین تأکید کردند که وضعیت ایمنی کارگران پس از حادثه تحت کنترل قرار گرفته و اقدامات لازم برای بررسی شرایط تأسیسات و ادامه فعالیت واحدهای تولیدی در دستور کار قرار دارد.

