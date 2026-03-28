کارگران شهرداری چابهار در تماس با ایلنا، از تداوم بی‌توجهی به مطالبات قانونی خود گلایه‌ کردند.

به گفته این کارگران سنوات خدمت و حق لباس آنان پرداخت نشده و اضافه‌کار سال گذشته نیز همچنان بلاتکلیف مانده است.

از سوی دیگر با وجود کسر حق عضویت تعاونی مسکن طی چندین سال هنوز فاز ۳ هنوز هیچ زمینی به اعضا واگذار نشده و وضعیت این تعاونی در ابهام کامل قرار دارد.

همچنین تعاونی مصرف کارگران شهرداری نیز سال‌هاست با شرایط نامشخص اداره می‌شود و پاسخ روشنی به اعضا ارائه نشده است.

کارگران شهرداری چابهار خواستار شفاف‌سازی فوری، پاسخگویی مسئولان و تعیین تکلیف مطالبات معوق خود هستند مطالباتی که استمرار بی‌توجهی به آن‌ها معیشت صدها خانواده کارگری را با چالش جدی مواجه کرده است.

