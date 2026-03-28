مطالبات معوق کارگران شهرداری چابهار/ وعدهها بیپاسخ ماندهاند
مطالبات کارگران شهرداری چابهار هنوز پرداخت نشده است.
کارگران شهرداری چابهار در تماس با ایلنا، از تداوم بیتوجهی به مطالبات قانونی خود گلایه کردند.
به گفته این کارگران سنوات خدمت و حق لباس آنان پرداخت نشده و اضافهکار سال گذشته نیز همچنان بلاتکلیف مانده است.
از سوی دیگر با وجود کسر حق عضویت تعاونی مسکن طی چندین سال هنوز فاز ۳ هنوز هیچ زمینی به اعضا واگذار نشده و وضعیت این تعاونی در ابهام کامل قرار دارد.
همچنین تعاونی مصرف کارگران شهرداری نیز سالهاست با شرایط نامشخص اداره میشود و پاسخ روشنی به اعضا ارائه نشده است.
کارگران شهرداری چابهار خواستار شفافسازی فوری، پاسخگویی مسئولان و تعیین تکلیف مطالبات معوق خود هستند مطالباتی که استمرار بیتوجهی به آنها معیشت صدها خانواده کارگری را با چالش جدی مواجه کرده است.