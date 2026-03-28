خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مطالبات معوق کارگران شهرداری چابهار/ وعده‌ها بی‌پاسخ مانده‌اند

مطالبات معوق کارگران شهرداری چابهار/ وعده‌ها بی‌پاسخ مانده‌اند
کد خبر : 1766285
لینک کوتاه کپی شد.

مطالبات کارگران شهرداری چابهار هنوز پرداخت نشده است.

کارگران شهرداری چابهار در تماس با ایلنا، از تداوم بی‌توجهی به مطالبات قانونی خود گلایه‌ کردند.

به گفته این کارگران سنوات خدمت و حق لباس آنان پرداخت نشده و اضافه‌کار سال گذشته نیز همچنان بلاتکلیف مانده است.

از سوی دیگر با وجود کسر حق عضویت تعاونی مسکن طی چندین سال هنوز فاز ۳ هنوز هیچ زمینی به اعضا واگذار نشده و وضعیت این تعاونی در ابهام کامل قرار دارد.

همچنین تعاونی مصرف کارگران شهرداری نیز سال‌هاست با شرایط نامشخص اداره می‌شود و پاسخ روشنی به اعضا ارائه نشده است.

کارگران شهرداری چابهار خواستار شفاف‌سازی فوری، پاسخگویی مسئولان و تعیین تکلیف مطالبات معوق خود هستند مطالباتی که استمرار بی‌توجهی به آن‌ها معیشت صدها خانواده کارگری را با چالش جدی مواجه کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار