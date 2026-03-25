مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد:
مراجع حل اختلاف قلب تپنده عدالت کارگری هستند
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد گفت: مصوبه افزایش حقوق کارگران که توسط شورای عالی کار تصویب شد، درصد مناسب و منطقی را در برداشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت کار، فرهاد شیخی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، در جمع اعضای هیئتهای تشخیص و حل اختلاف کار شهرستان میبد حضور یافت.
این مراسم با هدف قدردانی از زحمات یک ساله این عزیزان در راستای تحقق عدالت کارگری و حفظ حقوق تولیدکنندگان برگزار شد.
در جریان این دیدار، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد ضمن تقدیر از تلاشهای اعضای هیئتها، بر اهمیت جایگاه این مراجع تأکید کرد.
رضایت جامعه کار و تولید از مصوبات شورای عالی کار
فرهاد شیخی در بخش دیگری از سخنان خود، به عملکرد اخیر شورای عالی کار اشاره و اظهار کزد: مصوبه افزایش حقوق کارگران که توسط شورای عالی کار تصویب شد، درصد مناسب و منطقی را در برداشت. این تصمیم نه تنها بار مالی معقولی را ایجاد کرده، بلکه رضایتمندی قابل توجهی را نیز در میان جامعه کار و تولید به همراه آورده است.
وی افزود: این رویکرد تعادلی، گامی مهم در جهت ثبات بازار کار و افزایش انگیزه تولید محسوب میشود.
مراجع حل اختلاف؛ قلب تپنده عدالت کارگری
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با نگاهی عمیقتر به ماهیت وظایف هیئتها گفت: هیئتهای تشخیص و حل اختلاف کار، صرفاً مراجع اداری نیستند؛ بلکه دارای ماهیت شبه قضایی هستند. تصمیماتی که در این جلسات گرفته میشود، سرنوشت معیشت هزاران خانواده و آینده کسبوکارهای کوچک و بزرگ را تحت تأثیر قرار میدهد.
شیخی با تأکید بر حساسیت بالای این موضوع خاطرنشان کرد: به دلیل ماهیت شبه قضایی این مراجع، هرگونه خطا یا تصمیم نادرست میتواند تبعات سنگینی داشته باشد. بنابراین، آموزش مداوم، مطالعه دقیق قوانین روز و ارتقای سطح دانش تخصصی اعضا، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است.
وی در پایان بیان کرد که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد متعهد است تا با برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و فراهم کردن منابع مطالعاتی، همواره در کنار اعضای هیئتهای شهرستانها باشد تا کیفیت داوریها و سرعت رسیدگی به پروندهها بهبود یابد.