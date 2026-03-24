حق بیمه سال جاری به تفکیک سهم کارگر و کارفرما + جدول

به گزارش خبرنگار ایلنا، مبنای محاسبه حق بیمه سال ۱۴۰۵ به تفکیک سهم کارگر و کارفرما و میزان آن بر اساس فرمول آن تشریح شد.

طبق جداول محاسباتی موجود در رابطه با مزد و حق بیمه سال جدید، مبلغ حق بیمه ۳۰ درصد از دستمزد واقعی بیمه محاسبه شده است که ۲۳درصد آن سهم کارفرما و ۷ درصد سهم بیمه شده است. مسئول پرداخت حق بیمه کارفرماست که در صورت‌ عدم پرداخت به‌موقع مشمول جریمه خواهد بود.

حق بیمه را می‌توان به چهار دسته عمده تقسیم کرد:

الف) حق بیمه‌ای که براساس دستمزد و حقوق پرداختی توسط کارفرما، محاسبه وتعیین شده و به صورت لیست پرداخت حق بیمه به شعب سازمان ارائه می‌شود.

ب) حق بیمه‌ای که بصورت مقطوع و براساس ماده (۳۵) توسط سازمان تامین اجتماعی برای برخی از مشاغل تعیین می‌شود.

ج) حق بیمه‌ای که برای بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری (خویش فرما) تعیین می‌شود که بر اساس دستمزد و حقوق اعلامی متقاضی و قرارداد فی‌مابین تعیین می‌شود. در این حالت میزان دستمزد اعلامی می‌بایست مابین حداقل و حداکثر دستمزد سال مورد نظر باشد.

د) تعیین حق بیمه به صورت ضریب برای قراردادهای پیمانکاری که توسط سازمان تامین اجتماعی تعیین می‌شود.

بر اساس بخشنامه دستمزد ۱۴۰۵ نحوه محاسبه حق بیمه سال ۱۴۰۵ کارگران شامل موارد متنوعی از جزئیات است.

معیارهای اصلی که به صورت مستقیم، بر روی حق بیمه سال ۱۴۰۵ تاثیر می‌گذارند، حقوق روزانه کارگر، بن کارگری و حق مسکن هستند. به عبارت دیگر، برای کارگرانی که حداقل حقوق و مزایا را دریافت می‌کنند غیر از حق اولاد سایر موارد حقوق و مزایای ماهانه ۱۴۰۵ مشمول بیمه است.

حق بیمه سال جدید =سهم حق بیمه سال ۱۴۰۵ کارگران و کارفرمایان

((تعداد روزهای کارکرد × پایه حقوق روزانه) + حق تأهل + حق مسکن + بن کارگری) × سی درصد

طبق قوانین و مقررات تامین اجتماعی حق بیمه به صورت نسبتی از حقوق و مزایای ماهانه مشمول بیمه تامین اجتماعی است. حق بیمه به صورت اشتراکی توسط کارفرما و کارگر تامین و توسط کارفرما به صندوق تامین اجتماعی پرداخت می‌شود. حق بیمه سهم کارگر ۷٪ و حق بیمه سهم کارفرما ۲۳٪ حقوق و مزایای اداره کار در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

با توجه به توضیحات بالا و موارد و مبالغ مربوطه به حداقل حقوق وزارت کار در سال ۱۴۰۵ حق بیمه سهم کارفرما و کارگر در خصوص کارگران متأهل در ماه‌های ۳۰ روزه به صورت زیر خواهد بود:

شیوه جمع حقوق و مزایای ماهانه مشمول بیمه (در ماه ۳۰ روزه):

ریال ۲۲۳,۲۵۵,۵۰۰ = ۵,۰۰۰,۰۰۰ + ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ + ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ + ۱۶۶,۲۵۵,۵۰۰

حق بیمه سهم کارگر = ۱۵,۶۲۷,۸۸۵ = ۰.۰۷ * ۲۲۳,۲۵۵,۵۰۰

حق بیمه سهم کارفرما = ۵۱,۳۴۸,۷۶۵ = ۰.۲۳ * ۲۲۳,۲۵۵,۵۰۰

جدول کامل حق بیمه سال ۱۴۰۵ به تفکیک سهم کارگر و کارفرما

