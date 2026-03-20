خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تعدیل تعدادی از کارگران ریسندگی خاور رشت/ کارگران معوقات مزدی دارند

تعدیل تعدادی از کارگران ریسندگی خاور رشت/ کارگران معوقات مزدی دارند
کد خبر : 1763711
لینک کوتاه کپی شد.

کارگران ریسندگی خاور رشت علاوه بر مواجهه با تعدیل، عیدی خود را نیز دریافت نکردند.

 طبق اطلاع منابع کارگری ایلنا، شرکت ریسندگی خاور در استان گیلان تاکنون بیش از هشتاد درصد نیروهای خود را تعدیل کرده و عیدی آن‌ها را در آستانه سال جدید نپرداخته است.

۸۰ نفر از مجموع ۱۰۸ کارگر ریسندگی خاور در شهر رشت به بهانه نوسازی، از ابتدای فروردین ماه بیکار شده اند؛ این کارگران حداکثر به مدت یکسال به بیمه بیکاری معرفی شده اند.

از قرار، حقوق بهمن و اسفند به همراه عیدی این کارگران نیز تا این لحظه پرداخت نشده است

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل