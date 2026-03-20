تعدیل تعدادی از کارگران ریسندگی خاور رشت/ کارگران معوقات مزدی دارند

طبق اطلاع منابع کارگری ایلنا، شرکت ریسندگی خاور در استان گیلان تاکنون بیش از هشتاد درصد نیروهای خود را تعدیل کرده و عیدی آن‌ها را در آستانه سال جدید نپرداخته است.

۸۰ نفر از مجموع ۱۰۸ کارگر ریسندگی خاور در شهر رشت به بهانه نوسازی، از ابتدای فروردین ماه بیکار شده اند؛ این کارگران حداکثر به مدت یکسال به بیمه بیکاری معرفی شده اند.

از قرار، حقوق بهمن و اسفند به همراه عیدی این کارگران نیز تا این لحظه پرداخت نشده است

انتهای پیام/