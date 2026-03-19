جزئیات مالیاتی پلکانی حقوق در سال ۱۴۰۵ / زیر ۴۰ میلیون تومان معاف است! +جدول

به گزارش ایلنا، با تصویب حداقل دستمزد سال آینده در شورای عالی کار، اطلاعات و جزئیات مالیات بر حقوق در لایحه بودجه مجدداً با جزئیات بیشتری منتشر شد.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه افراد چهارصد و هشتاد میلیون تومان پیشنهاد شده است که ۶۶٫۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش نشان می‌دهد.

بر این اساس سند بودجه، پلکان‌های مالیات بر درآمد ماهیانه به صورت است:

کمتر از ۴۰ میلیون تومان – معاف

مازاد بر ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان – ده درصد

مازاد بر ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان – پانزده درصد

مازاد بر ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان – بیست درصد

مازاد بر ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان – بیست و پنج درصد

مازاد بر ۱۴۰ میلیون تومان – سی درصد

