جزئیات مالیاتی پلکانی حقوق در سال ۱۴۰۵ / زیر ۴۰ میلیون تومان معاف است! +جدول

جزئیات مالیاتی پلکانی حقوق در سال ۱۴۰۵ / زیر ۴۰ میلیون تومان معاف است! +جدول
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه افراد چهارصد و هشتاد میلیون تومان پیشنهاد شده است که ۶۶٫۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش ایلنا، با تصویب حداقل دستمزد سال آینده در شورای عالی کار، اطلاعات و جزئیات مالیات بر حقوق در لایحه بودجه مجدداً با جزئیات بیشتری منتشر شد.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه افراد چهارصد و هشتاد میلیون تومان پیشنهاد شده است که ۶۶٫۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش نشان می‌دهد. 

بر این اساس سند بودجه، پلکان‌های مالیات بر درآمد ماهیانه به صورت است: 

کمتر از ۴۰ میلیون تومان – معاف

مازاد بر ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان – ده درصد

مازاد بر ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان – پانزده درصد

مازاد بر ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان – بیست درصد

مازاد بر ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان – بیست و پنج درصد

مازاد بر ۱۴۰ میلیون تومان – سی درصد

جزئیات مالیاتی پلکانی حقوق در سال ۱۴۰۵ / زیر ۴۰ میلیون تومان معاف است! +جدول

اخبار مرتبط
