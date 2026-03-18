در پی پیگیری‌های ایلنا از منابع کارگری در انجمن صنفی کارگران پارس جنوبی، مخازن چند فاز پتروشیمی‌های پارس جنوبی مورد حمله هوایی جنگنده‌های دشمن آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفته است.

این منابع تاکید کردند: بنابر گزارش‌های دریافتی این حملات تاکنون هیچ تلفات جانی در پی نداشته است. کارگران در سلامت کامل هستند.

همچنین اسکندر پاسالار، فرماندار شهرستان عسلویه، ظهر امروز اعلام کرده است: حمله امروز دشمن به پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی کاملاً تحت کنترل مدیریت بحران شهرستان و صنعت نفت قرار دارد.

وی تصریح کرد: اوضاع کاملاً تحت کنترل است و هیچ جای نگرانی وجود ندارد. نیاز به تخلیه شهر نیز نیست.

پاسالار خاطرنشان کرد: تاکنون عملیات امدادی و امنیتی در حال انجام است.

