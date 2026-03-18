حمله به مجموعههای پتروشیمی پارس جنوبی/ تلفات گزارش نشده است
بنابر گزارشهای دریافتی از منابع کارگری حملات به فازهای پتروشیمی عسلویه تاکنون هیچ تلفات جانی در پی نداشته است.
در پی پیگیریهای ایلنا از منابع کارگری در انجمن صنفی کارگران پارس جنوبی، مخازن چند فاز پتروشیمیهای پارس جنوبی مورد حمله هوایی جنگندههای دشمن آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفته است.
این منابع تاکید کردند: بنابر گزارشهای دریافتی این حملات تاکنون هیچ تلفات جانی در پی نداشته است. کارگران در سلامت کامل هستند.
همچنین اسکندر پاسالار، فرماندار شهرستان عسلویه، ظهر امروز اعلام کرده است: حمله امروز دشمن به پالایشگاههای مجتمع گاز پارس جنوبی کاملاً تحت کنترل مدیریت بحران شهرستان و صنعت نفت قرار دارد.
وی تصریح کرد: اوضاع کاملاً تحت کنترل است و هیچ جای نگرانی وجود ندارد. نیاز به تخلیه شهر نیز نیست.
پاسالار خاطرنشان کرد: تاکنون عملیات امدادی و امنیتی در حال انجام است.