جزئیات بخشنامه مزدی شورای عالی کار / ساعات اضافه کاری چقدر است؟ +عکس
نرخهای اضافه کاری و جزئیات سایر عناوین مندرج در بخشنامه مزدی شورای عالی کار مشخص شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متن مصوبه مزدی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده را ابلاغ کرد.
در این چهارچوب، حداقل نرخهایی مانند اضافه کاری به ازای هر ساعت، مزد شبکاری و نرخ هر روز جمعه کاری کارگران نیز مشخص شده است که به شرح ذیل هستند.
هر ساعت اضافهکاری :
۱/۰۵۸/۴۳۶ ریال
هر ساعت شبکاری :
۲۶۴/۶۰۹ ریال
هر روزجمعه کاری ۱۴۰۵ :
۲/۲۱۶/۶۶۷ ریال
به استناد این مصوبه مزدی شورای عالی کار، حداقل دریافتی ماهانه کارگران متاهل بدون فرزند بدون سابقه: ۵۰۰ ،۲۲۳،۲۵۵ ریال معادل بیست و دو میلیون و ۳۲۵ هزار تومان خواهد بود.
در این بخشنامه مزدی، دانشجویان و دانش آموزانی که در تابستان به سر کار میروند، مشمول قانون کار تلقی نشده و مستثنی شدند.
متن این بخشنامه را در ادامه میخوانید: