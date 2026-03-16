پیام معاون دبیرکل خانه کارگر در محکومیت حملات وحشیانه به واحدهای تولیدی و صنعتی کشور:
کارگران ایرانی، مبارزانی بدون لباس نظامی
معاون دبیرکل خانه کارگر در محکومیت حملات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به واحدهای تولیدی و صنعتی کشور نوشت: جامعه کارگری کشور بیش از پیش شیطان های زمانه یعنی آمریکا و اسرائیل را شناخته اند و به جنایات سردمداران این رژیم های شیطانی پی برده اند.
به گزارش ایلنا، در پیام حسن صادقی آمده است:
با قلبی آکنده از اندوه و خشم، خبر حملات وحشیانه و غیرقابلقبول آمریکا و رژیم صهیونیستی به واحدهای تولیدی و صنعتی در برخی استانهای کشور از جمله اصفهان، آذربایجان شرقی، مرکزی و… را دریافت کردیم. این حملات تروریستی، نه تنها خسارات مادی هنگفتی به بار آورده، بلکه موجب شهادت کارگران زحمتکش و بیگناه و بیسرپرست شدن تعداد زیادی از خانوادهها شده است.
این اقدام شنیع، نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بینالمللی است و نشاندهنده بیرحم بودن سردمداران این رژیمهاست. هدف از این حملات، ضربه زدن به اقتصاد کشور و ایجاد ناامنی و بیثباتی در منطقه است. اما بدانند که با این جنایات، هرگز به اهداف شومشان نخواهند رسید و تنها خشم و نفرت مردم جهان را نسبت به آنها بیشتر خواهد کرد.
کارگران عزیز، همواره در خط مقدم نبرد اقتصادی و تولیدی کشور حضور داشتهاند و با تلاش و از خودگذشتگی خود، چرخهای صنعت را به حرکت در میآورند. این روحیه مثالزدنی، نشاندهنده تعهد و وفاداری آنها به وطن است. این اطمینان را داریم که با وجود این سختیها و آسیبها، کارگران با عزمی راسختر و انگیزهای مضاعف، به کار خود ادامه خواهند داد و اجازه نخواهند داد دشمنان، اقتصاد کشور را فلج کنند. آنها میدانند که هر قطعهای که تولید میکنند، یک گام به سوی خودکفایی و استقلال است.
کارگران ایرانی، بدون لباس نظامی، در ایام جنگ در خط تولید که خط مقدم کارگران است، حضور دارند و مشغول خدمترسانی به مردم هستند. نقش برجسته و مؤثر کارگران در زمان جنگ بهخوبی قابل درک است. بسیاری از کارگران در این شرایط حساس در خطوط تولید، کارخانجات و واحدهای صنعتی بدون وقفه مشغول به کار هستند و با تأمین نیازهای ضروری مردم و تقویت بنیه اقتصادی کشور، نقش مهمی در مقاومت داخلی و مقابله با تحریمهای اقتصادی دشمن ایفا میکنند. این کارگران هستند که بیهیچ ادعایی، سنگر تولید را ترک نمیکنند. کارخانهها، پالایشگاهها، نیروگاهها، شبکه حملونقل، مراکز درمانی و زنجیره تأمین کشور با ایستادگی کارگران فعال هستند تا زندگی مردم متوقف نشود. در این روزهایی که دشمن بهدنبال فلج کردن اقتصاد و ایجاد ناامنی روانی در جامعه است، کارگران با حداقل امکانات و حداکثر تعهد، امنیت اقتصادی کشور را حفظ میکنند و اجازه نمیدهند چراغ تولید خاموش شود. این ایستادگی، کمتر از حضور در خط مقدم نبوده و نیست. کارگرانی که در روزهای جنگ و بحران، تکیهگاه کشور بوده اند.
روحیه تسلیمناپذیری و ایمان به پیروزی، سوختی است که موتور پیشرفت و تولید را روشن نگه میدارد. وقتی کارگران به پیروزی باور داشته باشند و با تمام وجود برای آن تلاش کنند، هیچ مانعی نمیتواند جلوی آنها را بگیرد. این ایمان، آنها را در برابر سختیها و چالشها مقاوم میکند و به آنها انگیزه میدهد تا با تلاش مضاعف، به اهداف خود دست یابند. حضور کارگران در خط تولید، نه تنها یک وظیفه شغلی، بلکه یک وظیفه میهنی و یک رسالت انسانی است.
جامعه کارگری کشور بیش از پیش شیطانهای زمانه یعنی آمریکا و اسرائیل را شناختهاند و به جنایات سردمداران این رژیمهای شیطانی پی برده اند. جامعه کارگری کشور معتقد است تنها با اتحاد و همبستگی میتوان در برابر ظلم و ستم ایستادگی کرد و صلح و عدالت را در جهان برقرار ساخت.
خانه کارگر و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، از این ایستادگی و مقاومت کارگران قهرمان، صمیمانه قدردانی میکنند و به عنوان یک تشکل کارگری و بازنشستگی همدرد و حامی مظلوم، ضمن محکوم کردن شدید این حملات، مراتب تسلیت خود را به خانوادههای شهدا و بازماندگان این فاجعه اعلام میدارد و از خداوند متعال خواستار است که به مصیبتدیدگان صبر و شکیبایی عطا فرماید و به مجروحان شفای عاجل عنایت کند.
خانه کارگر و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تمام وجود در کنار مردم، بالأخص جامعه کارگری و بازنشستگی کشور ایستاده است و امید دارد که جامعه جهانی خصوصاً تشکلات و کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری جهان نسبت به این جنایات واکنش نشان دهند و جلوی تکرار این حوادث تلخ را بگیرند.»