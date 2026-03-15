رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها:

رقم سبد معیشت 42 میلیون و 900 هزار تومان تعیین شد

نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری 42 میلیون و 900 هزار تومان تعیین شد.

«محسن باقری» رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورایعالی کار به خبرنگار ایلنا گفت: رقم سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری -موضوع بند دوم ماده 41 قانون کار- در جلسات سه جانبه کمیته دستمزد 42 میلیون و 900 هزار تومان تعیین شد.

او افزود: هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت این رقم را پذیرفتند و امیدواریم دستمزد 1405 با استناد به این رقم تعیین شود. 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
