رقم سبد معیشت 42 میلیون و 900 هزار تومان تعیین شد

«محسن باقری» رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورایعالی کار به خبرنگار ایلنا گفت: رقم سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری -موضوع بند دوم ماده 41 قانون کار- در جلسات سه جانبه کمیته دستمزد 42 میلیون و 900 هزار تومان تعیین شد.

او افزود: هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت این رقم را پذیرفتند و امیدواریم دستمزد 1405 با استناد به این رقم تعیین شود.

