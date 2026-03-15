به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن باقری، نماینده کارکران در کمیته مزد، در رابطه با زمان تعیین تکلیف حقوق کارگران گفت: صحبتهایی در رابطه با حداقل دستمزد و نرخ سبد حداقل‌های زندگی شده که اگر جلسه‌ی شورایعالی کار این هفته برگزار شود به احتمال زیاد حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران در این جلسه تعیین خواهد شد.

باقری گفت: هنوز دعوتنامه‌ای در رابطه با جلسه‌ی بعدی شورایعالی کار به دست ما نرسیده اما احتمال می‌دهیم تا پایان هفته دستمزد کارگران نهایی شود.

عضو کارگرای کمیته مزد گفت: چیزی که ما می‌دانیم این است که قرار است صحبتهایی که در رابطه با اعداد و ارقام مربوط به دستمزد شده با هیئت دولت هم در میان گذاشته شود و در نهایت رقم نهایی در جلسه شورایعالی کار تعیین شود.

