در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛

دستمزد کارگران همین هفته نهایی می‌شود؟



به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن باقری، نماینده کارکران در کمیته مزد، در رابطه با زمان تعیین تکلیف حقوق کارگران گفت: صحبتهایی در رابطه با حداقل دستمزد و نرخ سبد حداقل‌های زندگی شده که اگر جلسه‌ی شورایعالی کار این هفته برگزار شود به احتمال زیاد حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران در این جلسه تعیین خواهد شد. 

باقری گفت: هنوز دعوتنامه‌ای در رابطه با جلسه‌ی بعدی شورایعالی کار به دست ما نرسیده اما احتمال می‌دهیم تا پایان هفته دستمزد کارگران نهایی شود. 

عضو کارگرای کمیته مزد گفت: چیزی که ما می‌دانیم این است که قرار است صحبتهایی که در رابطه با اعداد و ارقام مربوط به دستمزد شده با هیئت دولت هم در میان گذاشته شود و در نهایت رقم نهایی در جلسه شورایعالی کار تعیین شود.

 

اخبار مرتبط
