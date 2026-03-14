شهادت کارگر خدماتی شهرداری تبریز در جریان حمله هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی
روز گذشته یک نفر از کارگران خدماتی منطقه شش شهرداری تبریز در جریان حمله هوایی آمریکا ورژیم صهیونیستی به شهادت رسیده است.
منابع کارگری در شهر تبریز به خبرنگار ایلنا اعلام کردند: در جریان حمله هوایی حوالی ساعت ۱۳ روز گذشته (جمعه۲۲ اسفند ماه) آمریکا و رژیم صهیونیستی به کارگاه امانی متعلق به شهرداری منطقه ۶ واقع در جاده سنتو تبریز، یک کارگر خدماتی شهرداری به نام (خلیل باستانی) به شهادت رسید و تعدادی دیگر از کارگران و اهالی منطقه زخمی شدند.
او افزود: کارگر جان باخته مشغول کار در کارگاه بوده و همزمان با این حمله حدود ۲۲ نفر از همکاران او و اهالی ساکن در منطقه مصدوم شده اند.