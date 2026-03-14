شهادت کارگر خدماتی شهرداری تبریز در جریان حمله هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی

منابع کارگری در شهر تبریز به خبرنگار ایلنا اعلام کردند: در جریان حمله هوایی حوالی ساعت ۱۳ روز گذشته (جمعه۲۲ اسفند ماه) آمریکا و رژیم صهیونیستی به کارگاه امانی متعلق به شهرداری منطقه ۶ واقع در جاده سنتو تبریز، یک کارگر خدماتی شهرداری به نام (خلیل باستانی) به شهادت رسید و تعدادی دیگر از کارگران و اهالی منطقه زخمی شدند.

او افزود: کارگر جان باخته مشغول کار در کارگاه بوده و همزمان با این حمله حدود ۲۲ نفر از همکاران او و اهالی ساکن در منطقه مصدوم شده اند.

انتهای پیام/