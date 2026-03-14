توافق برای تعیین مزد کارگران برای شش ماه اول سال + فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال بعد در شورای عالی کار کشور به ایستگاه آخر رسیده است.

در این چهارچوب، علی خدایی (عضو گروه کارگری شورای عالی کار) با انتشار فیلمی از خود به توضیح روند رسیدگی به موضوع حداقل دستمزد سال آینده کارگران در شورای عالی کار و حواشی مطرح شده در ارتباط با آن پرداخت.

خدایی در این فیلم تاکید کرده است: علیرغم شایعاتی که در فضای مجازی پیرامون تعطیلی روند فعالیت شورای عالی کار در ارتباط با تعیین مزد سال ۱۴۰۵ مطرح شده است، ما طی هفته گذشته دو جلسه مختص مزد سال آینده برگزار کردیم.

وی افزود: یکی از جلسات با حضور شخص وزیر کار و نماینده گروه کارفرمایی برگزار شده و جلسه دیگر شورای عالی کار با حضور دبیر شورای عالی کار انجام شده است.

این فعال کارگری تصریح کرد: درباره سبد حداقل معیشت در این جلسات به توافق سه جانبه نهایی رسیدیم و پیشنهادات گروه کارگری برای تعیین حداقل مزد سال آینده مطرح شده است. چیزی که به تصویب با رای همه اعضای شورای عالی کار رسیده است، این موضوع بوده که مزد تعیینی برای بازه شش ماه نخست سال خواهد بود و حتما در بین سال بازنگری در حداقل دستمزد برای شش ماهه دوم سال ۱۴۰۵ توسط شورای عالی کار صورت خواهد گرفت.

عضو شورای عالی کار خاطرنشان کرد: پیشنهادات گروه کارگری شورای عالی کار برای حداقل دستمزد شش ماهه اول سال آینده مطرح شده و همراهی نسبتاً خوب گروه کارفرمایی را داشته است. امیدواریم مرحله بعدی جلسات، به تعیین حداقل دستمزد در شش ماهه نخست سال آینده بینجامد. در این چهارچوب، خواهش می‌کنیم که دوستان و کارگران گرامی اعتماد کافی را به اعضای کارگری شورای عالی کار داشته باشند تا بتوانیم به یک توافق مزدی خوب برسیم. ما طی روال سال‌های گذشته تلاش خود را برای رسیدن به بهترین دستمزد ممکن برای تامین معیشت کارگران به‌کار خواهیم گرفت.

خدایی در پایان بیان کرد: این نوید را به کارگران گرامی می‌دهیم که گروه کارفرمایی و دولت هم نهایت همراهی و همکاری را برای رسیدن به یک مزد مطلوب تا جای ممکن داشته‌اند تا بتوانیم از این شرایط خطیر عبور کنیم. امیدواریم که از این پیچ تاریخی کشور با تعیین مزد مناسب عبور کنیم و کارگران در امنیت خاطر بیشتری در این شرایط به کار بپردازند.

