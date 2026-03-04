تقدیر وزیر کار از تولید سه شیفت کارخانجات دارویی

در پی دستور رئیس‌جمهور برای تداوم خدمات‌رسانی یکپارچه به مردم «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شیفت سوم خط تولید یکی از کارخانجات دارویی کشور بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، احمد میدری از نقش کارگران در تداوم تولید در کشور در شرایط جنگی تقدیر کرد و گفت: کارگران هیچ گاه و در هیچ زمانی سنگر تولید را رها نکردند. 

وی، تلاش کارگران در عرصۀ تولید را نشانه‌ای از حمایت آنان از نیروهای مسلح کشور در این جنگ ظالمانه دانست. 

وزیر کار بر حمایت دولت از واحدهای تولیدی در شرایط جنگی تاکید کرد و گفت: این کارخانۀ دارویی در سه شیفت در حال تولید است تا نیازهای درمانی کشور فراهم شود. 

میدری تاکید کرد: دولت نیز تمامی تدابیر لازم را برای تداوم تولید در کشور اتخاذ کرده است. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کارگران و کارکنان این مجموعه تولیدی دارویی بر سر سفرۀ افطار با تلاشگران عرصۀ تولید گفت‌وگویی صمیمانه داشت. 

کارگران، کارکنان و مدیران این مجموعۀ دارویی نیز در این بازدید وزیر کار را در جریان تولید و تامین داروی مورد نیاز کشور قرار دادند.

 

انتهای پیام/
اخبار مرتبط
