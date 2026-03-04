دستور ویژه مدیر عامل آتیه سازان حافظ برای تسهیل در ارائه دارو به بیماران خاص

به گزارش ایلنا، حسین رنجبران مدیر عامل آتیه سازان حافظ با حضور در ستاد مرکزی و شعبه ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی، فرایند خدمت رسانی را بررسی و دستور اقدامات لازم جهت سهولت خدمت رسانی به بیمه شدگان در شرایط حساس کنونی را صادر کرد.

همچنین با هماهنگی که انجام شد، با حضور کارکنان فنی آتیه سازان حافظ در داروخانه های هلال احمر و سیزده آبان تهران، فرایند رفت و آمد بیمه شدگان آتیه سازان حافظ برای تایید داروی بیماران خاص در تهران بین شعبه و داروخانه های مذکور حذف شد و بیمه شدگان و بازنشستگان تحت پوشش آتیه سازان حافظ، داروهای بیماری های خاص را با مراجعه به این داروخانه ها دریافت می کنند.

در جریان حمله تروریستی صهیونی - آمریکایی، شعبه تامین اجتماعی شرکت آتیه سازان حافظ در تهران دچار آسیب شد که ضمن بازدید مدیر عامل شرکت آتیه سازان حافظ از مکان آسیب دیده، دستورات لازم جهت اصلاح فوری صادر شد و همچنین تمهیدات لازم جهت استمرار خدمت رسانی به بازنشستگان فراهم شد.

