سال آینده سهمیه وام بازنشستگان دوبرابر می شود؟

اسماعیل للگانی (مدیرعامل بانک رفاه کارگران) در گفتگو با ایلنا با اشاره به مطالبه بازنشستگان تامین اجتماعی برای افزایش تعداد فقرات وام به منظور کاهش زمان انتظار در صف دریافت بیان کرد: در هر دوماه بانک رفاه ۴۰ هزار فقره وام به بازنشستگان و مستمری‌بگیران ارائه می‌دهد که ماهانه ۲۰ هزار فقره می‌شود و باتوجه به رقم وام‌های ما، مبالغ قابل توجهی است.

وی افزود: باوجود دشواری فراهم آوردن منابع این وام‌ها، به‌دنبال روش‌هایی هستیم که تعداد فقره‌های وام را اضافه کنیم و در راستای این روش‌های جدید درحال اقدام هستیم. از جمله «طرح امید رفاه» یکی از این موارد است. در چهارچوب این طرح، بسیاری از بازنشستگان که در استان‌های مختلف حساب «امید رفاه» داشتند، به هر میزان که منابع ماهیانه از بازنشستگان کسر می‌شود، به همان میزان بانک رفاه به منابع وام‌دهی خود اضافه خواهد کرد و در نتیجه توان وام‌دهی تا دوبرابر می‌شود. به این روش محدودیت‌های پرداخت وام به بازنشستگان تا حد زیادی کاهش پیدا خواهد کرد.

للگانی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌کنیم از طریق منابع حاصل از شیوه جدید، در سال ۱۴۰۵ دوبرابر تعداد کنونی به بازنشستگان تامین اجتماعی تسهیلات وام پرداخت شود.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران با اشاره به شرایط خاص بانک رفاه بعد از بازگشت به تامین اجتماعی و تعهداتش نسبت به مشکلات مالی این سازمان، تاکید کرد: باتوجه به برنامه هفتم توسعه، هر سهام‌دار بانک، حق برخورداری از بیش از ۳۳ درصد سهم مدیریت را نداشت. اما باتوجه به پیگیری‌های به عمل آمده از سوی سران قوا، مدیریت بانک رفاه به صورت خاص به تامین اجتماعی بازگشته است. ما چه در گذشته که مدیریت بانک با وزارت اقتصاد بوده و چه امروز که تحت مدیریت سازمان تامین اجتماعی هستیم، همواره تلاش کردیم که یاری‌گر تامین اجتماعی در تنگناهای مالی و اقتصادی باشیم. به نظر می‌رسید که اگر این فضای بانکی نبود، باز هم مسئولان به تامین اجتماعی کمک می‌کردند.

این مقام بانکی کشور خاطرنشان کرد: قطعا در شرایطی که واگذاری بانک دوباره به تامین اجتماعی صورت گرفته است، با توان و انگیزه بیشتری مجموعه بانک در خدمت سازمان تامین اجتماعی و منافع آن خواهد بود. ما در حوزه کسری‌های مقطعی سازمان تامین اجتماعی می‌توانیم ورود کرده و مشکلات را رفع کنیم. برای مثال، خطوط اعتباری‌ای که بانک مرکزی در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار داده است، موضوع قابل ذکری در این چهارچوب است.

وی افزود: در چهارچوب همکاری بانک رفاه و بانک مرکزی، به شرکت‌های تابعه صندوق تامین اجتماعی نیز می‌توانیم یاری برسانیم. در این چهارچوب شیوه‌هایی چون نشر «اوراق گام»، «برات الکترونیک» و «فکتورینگ» وجود دارد که علاوه بر تسهیلات وام، با کمک بانک مرکزی می‌تواند راه‌گشای تنگناهای مالی سازمان تامین اجتماعی در مقاطع مختلف باشد.

