به گزارش ایلنا، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه در ماههای گذشته پرداخت حقوق بازنشستگان به‌صورت منظم و حتی پیش از پرداخت حقوق کارمندان دولت انجام شد؛ گفت: واریز حقوق بازنشستگان تقریباً در روز ۲۸ هر ماه و بدون تأخیر صورت می‌گیرد.

ازوجی در سفر استانی به اردبیل با بیان اینکه در حوزه تسهیلات نیز طی ۱۱ ماه گذشته، بیش از ۲۷۰ هزار فقره وام ضروری با مبلغ ۵۰ میلیون تومان و نرخ ۴ درصد به بازنشستگان پرداخت شده است، گفت: با توافق جدید انجام‌ شده با بانک عامل، وام ضروری و وام ازدواج فرزندان بازنشستگان برای بیش از ۷ هزار نفر باقی‌مانده، حداکثر تا هفته آینده به حساب متقاضیان واریز می‌شود.

