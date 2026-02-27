خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وام ضروری و وام ازدواج فرزندان بازنشستگان هفته آینده پرداخت می‌شود

کد خبر : 1756721
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه در ماههای گذشته پرداخت حقوق بازنشستگان به‌صورت منظم و حتی پیش از پرداخت حقوق کارمندان دولت انجام شد؛ گفت: واریز حقوق بازنشستگان تقریباً در روز ۲۸ هر ماه و بدون تأخیر صورت می‌گیرد.

ازوجی در سفر استانی به اردبیل با بیان اینکه در حوزه تسهیلات نیز طی ۱۱ ماه گذشته، بیش از ۲۷۰ هزار فقره وام ضروری با مبلغ ۵۰ میلیون تومان و نرخ ۴ درصد به بازنشستگان پرداخت شده است، گفت: با توافق جدید انجام‌ شده با بانک عامل، وام ضروری و وام ازدواج فرزندان بازنشستگان برای بیش از ۷ هزار نفر باقی‌مانده، حداکثر تا هفته آینده به حساب متقاضیان واریز می‌شود.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

