خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر کار خبر داد:

امکان خرید با کالابرگ جدید از چهارشنبه/ چه کسانی مشمول می‌شوند؟ +فیلم

امکان خرید با کالابرگ جدید از چهارشنبه/ چه کسانی مشمول می‌شوند؟ +فیلم
کد خبر : 1738122
لینک کوتاه کپی شد.

احمد میدری در اظهارنظری از طریق رسانه ملی، زمان امکان خرید از طریق شارژ کالابرگ را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و  رفاه اجتماعی) در برنامه خبر صبحگاهی گفت: اعتبار کالابرگ در حساب مردم شارژ شده و می‌‌توانند از چهارشنبه برای خرید به فروشگاه‌ها مراجعه کنند.

 میدری افزود: از روز چهارشنبه ۷۱ میلیون نفری که قبلا یارانه می‌گرفتند، می‌‌توانند خرید بکنند؛ برای کسانی که قبلا یارانه نمی‌گرفتند از روز شنبه تا ۱۵ روز می‌توانند در سامانۀ حمایت ثبت‌نام کنند تا آنها هم در دی‌ماه کالابرگ را دریافت کنند.

 

حجم ویدیو: ۴.۹۰M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۶:۰۹ دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی