به گزارش ایلنا، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در برنامه خبر صبحگاهی گفت: اعتبار کالابرگ در حساب مردم شارژ شده و می‌‌توانند از چهارشنبه برای خرید به فروشگاه‌ها مراجعه کنند.

میدری افزود: از روز چهارشنبه ۷۱ میلیون نفری که قبلا یارانه می‌گرفتند، می‌‌توانند خرید بکنند؛ برای کسانی که قبلا یارانه نمی‌گرفتند از روز شنبه تا ۱۵ روز می‌توانند در سامانۀ حمایت ثبت‌نام کنند تا آنها هم در دی‌ماه کالابرگ را دریافت کنند.

انتهای پیام/