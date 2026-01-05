چرا اعتراض کارگران تراورس خاتمه یافت؟/ مزد ۱۷ میلیونی با ۱۵ سال سابقه!

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای اخیر، کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) برخی نواحی کشور اقدام به اعتراض به‌عدم تبدیل وضعیت خود کردند. این کارگران همچنین به حقوق پایین و عدم امنیت شغلی و قراردادهای یکساله اعتراض داشتند و نزدیک به ده روز در برخی از استان‌ها اعتصاب کردند و دست از کار کشیدند.

اما پس از اینکه مسئولان این مجموعه وعده‌هایی برای بهبود وضعیت از نظر دریافتی، قراردادها و امنیت شغلی و بیمه‌ای نیروها دادند، این کارگراناز آغاز هفته جاری به سر کار خود بازگشتند اما هنوز به بهبود وضعیت خود امید چندانی ندارند.

یکی از منابع کارگری ایلنا در مجموعه تراورس استان تهران می‌گوید: بنده به عنوان نیروی کار با ۱۵ سال سابقه در مجموعه تراورس، هنوز قرارداد یکساله دارم و باوجود ادعای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، ۱۷ میلیون تومان حقوق می‌گیرم.

این نیروی شاغل در شرکت تراورس راه آهن با اشاره به اینکه «برای امرار معاش در تاکسی‌های اینترنتی هم شاغل هستم» گفت: به ما وعده داده شد که از ابتدای سال آینده، برای تبدیل وضعیت نیروی کار این شرکت اقدام می‌شود و ما با امیدواری به این وعده‌ها، به اعتراض خود به صورت موقت پایان دادیم.

وعده‌های مسئولان و انتظارات از دولت

تراورس شرکتی است که طی ده سال اخیر و به ویژه بعد از سال ۱۴۰۰ صحنه اعتراضات متعدد کارگری در حوزه قراردادها و تبدیل وضعیت و طرح طبقه‌بندی مشاغل بوده است. موضوع بیمه تکمیلی کارکنان نیز یکی دیگر از مطالبات جدی کارگران این مجموعه است.

مصطفی معینی (مدیرعامل شرکت تراورس) در این رابطه به ایلنا توضیح داد: خوشبختانه از ماه گذشته، حقوق‌های معوق و عقب‌افتاده کارکنان شرکت تراورس راه آهن را به روزرسانی کردیم. ما همچنین در مدیریت مجموعه جلساتی با نیروهای مطالبه‌گر داشتیم و شخصاً در جمع آن‌ها حضور یافته و مطالبات آن‌ها را شنیدیم و سپس درصدد پیگیری بیشتر این موارد برآمدیم.

وی افزود: یک مطالبه، عقب افتادگی دو تا سه ماهه حقوق‌ها در مجموعه بود که خوشبختانه در چند ماه اخیر، قبل از دهم هر ماه حقوق ماه قبل پرداخت می‌شود. این ماه نیز در روز هفتم دی ماه، کلیه حقوق آذرماه نیروهای مجموعه پرداخت شد. همچنین به مناسبت اعیاد رجب و روز مرد مبالغ مناسبتی نیز پرداخت شده است. بیمه پایه نیروها نیز به روز پرداخت شده و عقب‌افتادگی ندارد.

معینی در رابطه با مطالبات عقب افتاده در حوزه بیمه تکمیلی کارکنان گفت: بخش قابل توجهی از مطالبات بیمه تکمیلی معلم که بیمه‌گر قبلی کارکنان شرکت بوده است، پرداخت شده و اختلاف حسابی که موجب قطع خدمات شده بود، رفع شد. همچنین طی یک یا دو ماه آینده بدهی‌های گذشته بیمه تکمیلی کاملاً پرداخت خواهد شد. اکنون نیز بیمه تکمیلی با شرکت بیمه آسیا برقرار است که از ابتدای دی ماه ارائه سرویس می‌دهد. طبق گزارشات دریافتی ما خدمات این بیمه‌گر در حال ارائه است و از طریق درگاه اینترنتی ارائه خدمات صورت می‌گیرد. در صورت موفق بودن ارائه خدمات از سوی بیمه آسیا، همکاری را با این مجموعه بیمه‌گر در حوزه بیمه تکمیلی کارکنان ادامه خواهیم داد.

مدیرعامل شرکت تراورس راه آهن اضافه کرد: برخی مطالبات مانند بحث تبدیل وضعیت کارکنان از حیطه تصمیم‌گیری شرکت ما خارج است و در سطح وزارتخانه و دولت باید پیگیری و تصویب شود. کارکنان به دلیل‌ احساس عدم امنیت شغلی و به دلیل قراردادهای یکساله و دوساله، مطالبه رسمی شدن و داشتن قرارداد دولتی را دارند که در این حوزه نیز قول دادیم که حداکثر پیگیری را انجام دهیم. کارکنان علاوه بر تامین امنیت شغلی، تلاش می‌کنند با دولتی شدن افزایش حقوق هم داشته باشند.

او ادامه داد: ما در تلاش هستیم که در حوزه‌ی ترمیم حقوق از سال آینده بهتر عمل کنیم تا مسئله به مرور زمان حل شود. ما مطالبه تبدیل وضعیت نیروها را به مقامات دولتی بالاتر نیز منعکس کردیم. به هرحال مجموعه تراورس از سال ۱۳۸۹ در قالب اصل چهل و چهارم قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد و پس از مدتی در سال ۱۳۹۹ به دلیل مشکلات مختلف با رای دادگاه دوباره به بخش دولتی راه آهن بازگشت، اما هنوز نیروهای این شرکت در قالب قانون کار فعالیت می‌کنند و مشمول قوانین بخش خصوصی هستند و به همین دلیل مطالبه بازگشت به بخش دولتی را دارند. در واقع، یکی از مشکلات این است که مشمول سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی هستیم.

معینی تصریح کرد: قراردادهای ما البته باوجود یکساله و دوساله بودن به دلیل ماهیت فعالیت شرکت ما که نگهداری تاسیسات است، از جنس فعالیت‌های پرنوسان تولیدی و مبتنی بر سفارش نیست و به همین دلیل ما همواره امنیت شغلی نیروها را حفظ کرده و در سال‌های اخیر هیچ نیرویی در مجموعه ما به دلیل‌عدم نیاز تعدیل نشده است.

وی در پایان با اشاره به بحث طرح طبقه‌بندی مشاغل خاطرنشان کرد: بحث طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز برای افزایش حقوق‌ها برمبنای جایگاه افراد در تراورس سال‌ها قبل اجرا شده و ما مشمول این قوانین هستیم. اما یکی از موانعی که باعث می‌شود این موضوع به چشم نیاید، همین موضوع قراردادها و امنیت شغلی کارگران شرکت است و به همین دلیل ما باید در جهت تامین معیشت و ثبات شغلی آن‌ها تلاش کنیم.

